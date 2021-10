NEMOJ DA POTCENJUJEŠ SUMNJIČAVU ŽENU! Sprovela detaljnu ISTRAGU i uhvatila dečka u PREVARI: FBI, molim vas, ZAPOSLITE JE! (VIDEO)

Devojka koja je sopstvenim istraživanjem uhvatila dečka u prevari postala je senzacija na TikToku. Njena prijateljica Stef snimala ju je dok joj je otkrivala šta je sve učinila kako bi potvrdila svoje slutnje.

"Otišla sam na označene lokacije na Instagramu. Pretražila sam mesto na kom se nalazio, otišla na profil svake devojke koja je označila to mesto. Pogledala sam njihove storije i onda snimila isečke kako bih ih usporila i videla da je li on negde u pozadini", rekla je devojka, na što joj je prijatelj poručio da je psihopa.

"Ali, uhvatila sam ga", dodala prevarena devojka.

"MI5 ili FBI, molim vas, zaposlite je", stoji u opisu videa koji je dosad pregledan gotovo milion puta.

Gledaoci su u komentarima pohvalili devojku na sjajnim detektivskim veštinama.

"Imala je predosećaj i uhvatila ga je. On je psihopata jer je mislio da ga nikad neće otkriti, podlac mali. Fer igra", "Toliko je ponosna što ga je uhvatila. Nadam se da je u redu", "Sramota me je što se nikad ovoga nisam setila, ona je genijalac", "MI5 joj nije ni do kolena. Nikad ne potcenjujte sumnjičavu ženu", pisale su korisnice TikToka.

Neki muškarci bili su zabrinuti nakon što su pogledali video, što je najbolje sažeo ovaj komentar: "Danas devojke ovo rade? Idem da obripem sve profile na društvenim mrežama".

