SMRŠALA 35 KILOGRAMA: Manekenka Dragana Dujović otkriva kako je posle 3 uzastopne trudnoće vratila DEVOJAČKU LINIJU!

Nekadašnja manekenka i Miss Universe Serbia 2004. godine, Dragana Dujović, uspela je da posle rođenja svojih mališana, petogodišnjeg Nika, trogodišnje Niki i jednoipogodišnjeg Luke, dovede svoju liniju do perfekcije.

Ipak, Dragana kaže da to nije bio nimalo lak proces budući da se ugojila čak 35 kilograma. Ova zanosna plavuša koja od 2014. živi na Floridi, gde je udata za jednog od najboljih hirurga za transplantaciju kose na svetu, Breta Boltona, ističe da je u svakoj trudnoći tamanila razne slatke đakonije, ali i ajvar koji joj je porodica redovno slala.

"Svaki put kad sam bila u drugom stanju, jako sam se ugojila. Upravo u tom periodu, između ostalog, počela sam da jedem ogromne količine ajvara, bez koga više i ne mogu. Moja deca naknadno nisu ni imala izbora, nego da ga zavole, a porodica mi svaki mesec iz Srbije šalje bar po 10 tegli", kaže Dragana i otkriva kako je smršala.

"Moj recept su kokice i jogurt. Uvek bi mi trebalo oko šest meseci da se vratim na kilažu iz perioda kada sam imala 20 godina. Genetski imam elastičnu kožu i atletski sam građena, što je sigurno olakašavajuća okolnost. Osim toga, imala sam lake trudnoće i skoro do samog kraja sam, čak i tako ogromna, trčala na traci", priča manekenka i priznaje kako je oduvek želela veliku porodicu, a kako njen suprug ima tri brata i sestru, želje su im se poklopile.

Ipak, plan nije bio da razlika među njihovim mališanima bude tako mala.

"Mada sam želela troje dece, nisam zamišljala da će se sve desiti tako brzo. Moj muž je oduševljen i hteo bi još dece. Nakon što smo dobili prvog sina Nika, razmišljali smo o devojčici. Jedva da je prošlo osam meseci i samo što sam skinula kilograme, opet sam bila trudna. Kada smo dobili Niki, sa njima dvoma već je bio haos i nisam ni razmišljala o trećem detetu u skorije vreme. Ipak, dogodilo se da ostanem trudna i iskreno istovremeno sam i plakala i smejala se kada sam to saznala. Luka nas je u svakom pogledu potpuno iznenadio, došao je sasvim neočekivano i ne liči ni na koga. Međutim, sve je bilo u redu, jer mi je muž zaista velika podrška, toliko da se čak i on ugojio. Sa 15 kilograma viška prošao je bolje od mene, ali bilo je kao da je i on trudan", šali se Dragana, koja uživa u Majamiju i veruje da joj tropska klima pomaže da bude u top formi.

"Ovde ne morate da vežbate non - stop da biste bili fit. Klima je takva da sam stalno u nekoj akciji. Svakodnevno sam napolju sa decom, često smo u parku ili ih stavim u kolica i džogiram, vozim rolere, plivam. Idem na bikram jogu koja se radi na temperaturi od 40 stepeni i to daje dodatnu čvrstoću mojim mišićima. Nisam opterećena, ali vodim računa o ishrani. Jedemo dosta ribe i kuvanu hranu, ali ne mogu da odolim ni hamburgerima i kobasicama. Najvažnije je da sam srećna i uživam u životu, jer je to ključ svega", iskrena je ova tridesetsedmogodišnjakinja.

(Kurir.rs/Grand online)

