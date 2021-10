SUROVO SE POIGRAO SA MNOM! ZAVLAČIO I LAGAO ME 2 GODINE: 9 miliona ljudi bez daha slušalo ispovest ove žene, a umešan i ADVOKAT!

Korisnica Tik Toka koja se na ovoj mreži predstavlja kao Ketrin podelila je traumatično iskustvo kroz koje je prošla sa bivšim dečkom, a njeno priznanje postalo je viralno - pogledalo ga je preko 9 miliona ljudi.

- U aprilu 2020. dečko sa kojim sa bila dve godine je iznenada nestao. Kada sam podnela prijavu o nestaloj osobi, policija mi je rekla da moj dečko ne postoji. Tako sam otkrila da me je bivši lagao o svom pravom identitetu (i svemu ostalom) čitave dve godine. Odlučila sam da svoju priču podelim na TikToku kako bih pokušala da pronađem odgovore i shvatim šta se desilo. Video je eksplodirao i očigledno ga je video i moj bivši. Znam to jer sam ubrzo dobila pismo upozorenja od njegovog advokata - započela je priču Ketrin.

- Mesecima sam se osećala kao da moram da ćutim i da me neko kontroliše. Ali odlučila sam da više neću dozvoliti da mi neko preti, zastrašuje i manipuliše sa mnom. Biram da govorim istinu - dodala je ona.

Ketrin je nastavila sa svojom ispovešću jer je istakla "da želi da pomogne drugima da prepoznaju crvene zastavice u vezi".

Otkrila je da je dečka upoznala preko druuštvenih mreža i da su počeli da se zabavljaju 2018, jer je "odmah shvatila da je bio sve što sam tražila u partneru". Ketrin je istakla i da joj nije smetalo što je "često zauzet" zbog obaveza poslovnog konsultanta jer u početku nije želela ništa previše ozbiljno.

- Počeli smo da se viđamo samo jednom nedeljno, ali ja sam se brzo zaljubila. Ali baš zato što sam bila toliko zaljubljena ignorisala sam ove očigledne crvene zastavice: uvek smo se viđali u hotelu, dva puta sam dobila isti poklon, tvrdio je da nema društvene mreže - objasnila je ova mlada Amerikanka.

Stvari su eskalirale kada je došlo do trenutka u kom je rekla da ga voli, kada se on distancirao tvrdeći da njegova majka ima rak.

- Morao je da napusti Havaje i vrati se u Nju Džersi kako bi brinuo o njoj, a ja sam bila skrhana", istakla je i rekla kako su vezu nastavili na daljinu, a sastajali su se jednom mesečno u Njujorku.

- Ostavio bi me u hotelu i dolazio da me poseti nekoliko puta, ali ja sam mu stalno govorila da bih volela da upoznam njegovu mamu, porodicu i prijatelje. On je tvrdio da njegova majka ne želi posetioce, kao i da mu se ne sviđa njegova porodica - nastavila je svoju ispovest.

Uprkos svim signalima upozorenja, Ketrin je žmurila na njih, misleći da su problemi proizašli iz stresa zbog majčine bolesti. Uprkos svemu, njihova veza je napredovala, a par je počeo čak da razgovara o braku i deci.

- To je bio prvi put da sam bila zaista uzbuđena što ću provesti život sa nekim drugim. Ali, kako je godina odmicala on se sve više udaljavao, a onda mi u jednom trenutku nije pisao nedelju dana i prestao je da me zove. Moji prijatelji su mi rekli da me verovatno vara ili da ima drugu porodicu, ali ja jednostavno nisam želela da verujem u to - kazala je Ketrin.

Problemi su postajali sve veći - on joj je rekao da mu je otac bolestan od tuberkoloze što ih je još više distanciralo. No, Ketrin se u toku 2020. svakako preselila u Njujork zbog pandemije korona virusa, kada je paru krenulo strmoglavo nizbrdo.

Njen dečko je tvrdio da mu je majka na samrti i da želi da bude sa njom, a nakon toga i da je dobio korona virus zbog čega je hospitalizovan. Posle toga je jednostavno nestao i prestao je da odgovara na njene poruke i pozive.

- Nedelju dana kasnije, kad god bih ga nazvala,dobila bih govornu poštu. Zvala sam svaku bolnicu u Nju Džersiju i nije bilo nikoga po njegovom imenu. Tražila je bilo kakav trag o njemu i nije mogla ništa da pronađe. U maju sam podnela prijavu o njemu kao o nestaloj osobi, ali čak ni policija nije mogla da pronađe njegovo ime. Shvatila sam da je lagao o svom identitetu - zaključila je.

Na kraju se ponovo prijavila na aplikaciju preko koje su se i upoznali i videla je da je bio aktivan samo tri dana pre toga: "Želela sam logičan odgovor, ali znam da njegovi postupci nisu bili logični".

Ketrin je ovo priznanje završila izjavom da se oseća izdanom, ali da nije ljuta i da želi da on jednostavno dobije ono što mu je potrebno.

(Kurir.rs/A.M./Žena)

