POSTALA BAKA SA 34 GODINA: Ljudi misle da joj je unuka ĆERKA, a evo kako je reagovala na VEST O PRINOVI u porodici! (FOTO)

Dženi Medlam (34) i njen suprug Ričard (35), nedavno su dobili unuku i postali baba i deda.

Kako je i sama rodila sa 17 godina, Dženi kaže da je isto tako podržala svoju ćerku Šarmejn (16) kada joj je rekla da je trudna.

Dženi i Ričard vole što su mladi baka i deka, te kažu da stranci često misle da je Isla njihova beba.

foto: Printscreen/Facebook

"Kad smo napolju sa Islom, svi misle da je ona naša ćerka. Kad im objasnimo da smo zapravo baka i deka, šokiraju se. Većina ljudi nam ne veruje kad im to kažemo, ali mogu da ih razumem, jer smo još u ranim tridesetima. Kad nam je Šarmejn rekla da je trudna i da ćemo postati baka i deka, bili smo zaista šokirani. Bio je to vrtlog emocija, ali sada smo srećni", ispričala je Dženi.

Nakon što je i sama postala mama kao tinejdžerka, Dženi, koja ima još dve ćerle, Čelsi (13) i Skarlet (10), nije imala podršku koja joj je bila preko potrebna.

Dženi nije želela da njena ćerka prolazi kroz isto iskustvo kao i ona, pa se zarekla da će je u svemu podržavati.

foto: Printscreen/Facebook

"Tačno sam znala kako se moja ćerka osećala kad mi je rekla da je trudna. Ali, rekla sam joj da je to njeno telo i njena odluka i da ću je podržati u svakom slučaju. Otkad je rodila, toliko je sazrela. Ona je neverovatna mama i mislim da je to učvrstilo vezu između Šarmejn i mene. Mislim da me sada još više poštuje kao svoju majku. Svi živimo zajedno pod jednim krovom, što je divno. Ona je još sa bebinim ocem i zajedno su skoro dve godine, pa Isla ima i svu njegovu porodicu, ali je i mi često čuvamo, kako bi se Šarmejn odmorila. Mislim da nas je to sve još više zbližilo. Moje druge ćerke su presrećne što imaju sestričinu", govori baka Dženi.

Dženi smatra da imati dete u tinejdžerskim godinama ne mora da znači da vam je život gotov. Kaže da je, iako je bila tinejdžerka, mogla da radi i da odgaja ćerku, pa čak i da pokrene sopstveni posao.

"Još možete da uživate ​​u svom životu i da postignete sve što želite, čak i ako imate dete dok ste mlađi. Drago mi je što mogu da pokažem svojoj ćerki da još može da uspe u svemu što želi", zaključila je Dženi, piše "The Sun".

foto: Printscreen/Facebook

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

00:05 IZAŠLI SU FORENZIČARI, SRCE JE HTELO DA MI PREPUKNE OD BOLA! Sestre influenserke OPLJAČKANE, jeziv prizor u njihovom domu! (FOTO)