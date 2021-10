IMAM AFERU SA 22 GODINE STARIJIM ŠEFOM! I njegova žena radi s nama, a on obožava da mi OVO radi svaki dana pred NJIMA!

Kada je otpočela aferu sa svojim oženjenim šefom, bila je presrećna, ali sada se mlada Engleskinja našla u velikom problemu.

- Ja imam 24, a moj šef 46 godina. Niko na poslu još nije shvatio da mi imamo aferu, pa čak ni njegova žena koja ima 39 godina, i takođe radi u istoj firmi – priča ona i nastavlja:

- Ja radim u računovodstvu, i kada smo dostigli rekordnu zaradu, šef nas je sve odveo na večeru. Njegova supruga je morala ranije da ode, da bi uspavala njihovu petogodišnju ćerku. Nas dvoje smo uzeli taksi i kada smo došli do moje kuće, onako pijana nikako nisam mogla da pronađem ključeve od ulaznih vrata. Srećom, jedan prozor je bio otvoren, i moj šef je uspeo da se popne i kroz prozor uđe unutra i otvori mi vrata.

foto: profimedia

- Sipala sam nam vino, i on je nekoliko puta ponovio da mi je veliki dužnik jer sam toliko doprinela uspehu firme. U jednom trenutku se nagnuo prema meni i poljubio me. NIsam ni stigla da se oporavim od šoka, a on je počeo da mi skida suknju. Otišli smo u moju sobu i seks je bio fantastičan – objašnjava devojka.

- Narednog dana nisam mogla da prestanem da razmišljam o njemu, a on mi je poslao nekoliko poruka u kojima mi je objasnio koliko mu se sviđam. Od tada se redovno iskradamo sa posla da bismo vodili ljubav, ili oboje ostanemo do kasno u kancelariji i tamo imamo odnos. On svaku priliku koristi da me dodirne, a najviše voli da mi priđe s leđa i masira mi vrat – navodi Britanka.

- Mislim da je jedan kolega primetio koliko mi on pažnje poklanja, a čak me je i njegova supruga pogledala ispod oka kada mi je masirao vrat. Tada se pravdao da samo želi da mi pomogne jer sam istegla mišić - iskrena je ona.

- Nisam sigurna gde sve ovo vodi. Volim ga i htela bih da budem sa njim. Ali, sumnjam da će ostaviti ženu zbog mene, a ne bih želela da izgubim posao. Ne znam šta je pravi potez za mene - pita se Britanka.

foto: Profimedia

kurir.rs