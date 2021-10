OTKRILA DA NJEN DEČKO KUPUJE ŽENSKI DONJI VEŠ: Po svaku cenu rešila da SAZNA kome su NAMENJENI ti pokloni, pa uradila OVO! (VIDEO)

Anonimna žena otkrila je da njen dečko kupuje žensku odeću, ali ona ne dobija apsolutno ništa od njega, a onda je shvatila da je vara i to s njenom najboljom prijateljicom.

Kada je shvatila da tu odeću nikada neće dobiti videla, postala je sumnjičava i odlučila je da odmah kontaktira brend odeće od koje je naručivao njen dečko.

Naime, vlasnica brenda je napisala uz video: "Devojka je saznala da je njen dečko kupovao odeću za drugu devojku".

Nastavila je da objašnjava kako je u postu na Redditu žena stupila u kontakt s njom kako bi joj postavila nekoliko pitanja.

U svom mejlu žena je napisala: "Pre nekoliko meseci slučajno sam videla obaveštenje e-pošte iz tvoje radnje na e-pošti mog dečka. Nikada mi nije dao nikakvu odeću. Ponaša se čudno pa sam se pitala možete li mi reći gde je poslata odeća. Oprostite što smetam".

Vlasnica radnje objašnjava da, iako zbog privatnosti nije mogla da kaže adresu, mogla je da prenese ime primaoca. S obzirom na to, ženi je otkrila kako pakete prima žena imena Valeri, a ispostavilo se da je to njena najbolja prijateljica.Svoje ogorčenje, paratiocu su iskazali u komentarima: "Ovo je grozno. To ti nije ni prijateljica, a kamoli najbolja", "Ovo je stvarno zeznuto", piše "The Sun".

Kurir.rs/A.A.

