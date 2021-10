SNIMAK JAVNE PREVARE POSTAO VIRALAN I ZAPALIO MREŽE! Dečko sedi do nje, A ONA SE MAZI SA DRUGIM: Mislili da ih niko ne GLEDA VIDEO

Na društvenoj mreži Tik Tok snimak prevare je postao viralan, a glavni akteri nisu ni sumnjali da ih neko posmatra i snima.

Niame, snimak je nastao na jednoj proslavi u restoranu, gde se društvo okupilo za stolom, a umesto tajne prevare, pretvorilo se sve u onu najgoru - javnu.

Devojka u beloj haljini razmenjuje nežnosti s dečkom devojke koja sedi do nje i kojoj to rade iza leđa, a za to vreme dečko neverne devojke drži ruku oko njenog struka ni ne sluteći šta se dešava.

Snimak je osvanuo na mrežama, a komenari su se nizali.

