DETE URLALO U RESTORANU DOBRIH 10 MINUTA: Devojka se požalila majci, a tek onda krenula prava DRAMA, niko nije verovao šta sledi!

Jedna žena na Reditu podelila je priču o slučaju kada je jela u restoranu u kome je bilo dete koje je vrištalo.

Zbog onoga što je rekla njegovoj majci devojka je dobila kritike, a sada se pita da li je pogrešila.

foto: Profimedia

"Jesam li loša osoba ako sam zamolila majku da napusti restoran s detetom koje plače? Bila sam (imam 23 godine) u restoranu s dečkom (24). Restoran poslužuje jako finu hranu pa sam pretpostavila da svi žele da uživaju u svojim obrocima. Dakle, dok smo dečko i ja bili tamo, dva stola od nas bila je i jedna porodica. Bili su to roditelji, pretpostavljam u kasnijim dvadesetim ili ranijim tridesetim godinama, i troje dece (najstariji nije imao više od 10 godina, a najmlađi oko dve)", započela je priču.

"Dok smo dečko i ja uživali u hrani, najmlađe dete počelo je da urla iz meni nepoznatog razloga. Kad kažem urla, mislim na zvuk od koga bole uši i fizički je bolno. To je trajalo oko 10 minuta i onda je već počelo veoma da mi smeta, jer sam platila da uživam u svom jelu, a dete nije htelo da ućuti. Otišla sam do njihovog stola i zamolila da izvedu dete iz restorana dok se ne smiri kako bi ljudi mogli da uživaju u hrani. Majka je bila ljuta na mene i rekla kako je njen sin samo dete i da treba da pokažem razumevanje", ispričala je korisnica Redita.

Inače, postoje neki koji imaju otvoren stav da ne vole kada im dolaze bebe i mala deca.

foto: Profimedia

"Čak i ako je vlasnik prijateljski nastrojen prema bebama, većina konobara nije. One su neuredne, bučne, lepljive, nespretne, ometajuće minijaturne olupine", rekao je Niko Alari, suvlasnik "Holybelly"-ja u Parizu, piše "Bored Panda".

"Ako radiš u našoj industriji, nemoj mi reći da ti nije muka kad vidiš šarmantan par s preslatkom decom kako ulaze kroz vrata restorana u kome radiš. Jednostavno ti neću verovati", dodao je.

Niko tvrdi da to što radnici ne vole kada im beba dođe u restoran ne znači da oni preziru decu.

"To su dve potpuno nepovezane stvari. To samo znači da su prekaljeni profesionalci i da duboko u sebi znaju da će na ovaj ili onaj način da ometaju druge", rekao je. U konkretnoj situaciji koja je opisana na Reditu žena sa detetom se žalila osoblju zbog ponašanja devojke koja joj je prigovorila zbog dečje buke.

"Pozvala je konobara i rekla mu da sam bila bezobrazna prema njoj i da joj je neprijatno zbog mene. Drugi konobar je rekao da to nije istina i da ona dopušta da dete viče dok drugi pokušavaju da jedu", ispričala je devojka.

foto: Stock

"Roditelji su u jednom trenutku otišli, ali ne pre nego što me zlokobno pogledala. Rekla sam to svom dečku, a on mi je rekao da je trebalo da budem ljubaznija i razumnija prema porodici jer nije lako biti roditelj. Rekla sam mu da su sami odabrali da imatju decu pa bi trebalo i bolje da ih odgajaju. Nije mu se svidelo to što sam rekla. Jesam li ja negativac u ovoj priči?" upitala je devojka.

O tematici vođenja malog deteta u restorane oglasila se i Talia Stoun, blogerka o roditeljstvu koja je napisala knjige pod nazivima "Motherhood: The Real Deal te 40 Now What". Ona misli da svaki roditelj zna koliko je užasno suočiti se s besom svog deteta u javnosti.

"Moj pristup je da uklonim svoje dete (i sebe) iz neposredne okoline kako bih mogla da rešim situaciju bez dodatnog pritiska gledalaca. Dodatni bonus uklanjanja deteta iz situacije je to što služi kao najbolja distrakcija, što vam je na kraju i potrebno kada se nosite sa besom u javnosti. To takođe osigurava da svoje dete možeš da odvedeš na sigurno mesto gde izbacuje svoje velike emocije, a da se drugi ne mešaju sa svojim stavovima", objasnila je blogerka.

Takođe, rekla je da je bitno kod kuće decu učiti kako da se ponašaju za stolom. Govoreći o situaciji koju je devojka s Redita opisala, Stoun je zaključila:

"Mislim da je zaista bezosećajno da se žena žali na dete. Svi su nekad bili loše vaspitano dete i možda je to zaboravila", rekla je Stoun, ali napominje da je majka mogla privremeno da napusti restoran dok se dete ne smiri pa su onda mogli da se vrate za sto.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:14 KAD SI POSLEDNJI PUT IMALA S*KS? Marina Visković odgovorila na bezobrazno pitanje i zapanjila: Pre 5 minuta! A evo i GDE!