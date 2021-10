ŽELELA SAM SAVRŠENO TELO, A TO ME ZAMALO ODVELO U SMRT: Plakala je i vrištala, hranili je na silu i imala 38 KG, a sve zbog OVOGA!

Činjenica da sve više mladih pati od anoreksije je i više nego zabrinjavajuća, a uticaj društvenih mreža na svest o izgledu nije za zanemarivanje.

Ešli Tomas (20) iz Nju Saut Velesa u Australiji prestala je da jede kada joj je pratilac komentarisao fotografiju na Instagramu, rekavši da ima stomak.

Ešli Tomas je sa14 godina je imala 38,5 kilograma, pa je zbog anoreksije završila u bolnici. Srce joj je dva puta stalo i lekari su mislili da neće preživeti.

Počela je da prati influensere koji su propagirali takozvanu čistu ishranu i samo je želela da bude "savršena" poput njih.

"Bila sam sportiskinja i htela sam da imam najbolje moguće telo, počela sam da kopiram sve što sam videla na Instagramu, htela sam da me ljudi vole, baš kao što vole te influensere, ali dogodilo se suprotno, počela sam da mrzim samu sebe... Kad mi je jedan pratilac u komentaru napisao da "imam stomak", prestala sam da jedem", rekla je ona.

"Roditelji su pokušavali sve što su mogli samo kako bi me naterali da nešto pojedem. Sećam se da mi je otac u jednom trenutku otvarao usta, a mama mi je ubrizgavala hranu u usta jer sam jednostavno odbijala da jedem. Plakala sam i vrištala i nisam htela da gutam... Došlo je do toga da nam je socijalna služba pokucala na vrata jer su me hranili na silu", dodaje Ešli.

"Kad su me primili u bolnicu, lekar mi je rekao: "Ne razumemo zašto si ovde. Trebalo bi da budeš mrtva". Danas mogu da priznam da sam zaista bila jako zavisna o Instagramu... Ne bi trebalo da završavamo u bolničkim krevetima, niti da se naši roditelji opraštaju od nas samo zato što nas društvene mreže podstiču na izgladnjivanje" istakla je Ešli, a prenosi "CNN".

Ipak, ona je uspela da se iščupa iz kandži anoreksije, a sada je njena misija da pomogne drugim devojkama koje se bore s poremećajima u ishrani. Ona upozorava roditelje i decu na opasnosti Instagrama, jer upravo je tu, kako kaže, započeo njen "put smrti".

Kurir.rs/A.A.

