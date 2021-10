ZDRAVA HRANA NIJE BLJUTAVA I NEUKUSNA! Manekenski kuvar Danijele Boračeve ostavlja bez daha: Poznati obožavaju OVE recepte! VIDEO

Voditeljka TV Kurir, i "manekenka u penziji", Danijela Boračeva, predstavila je "Moj manekenski kuvar" i otkrila šta se sve može naći u njemu. "Moj manekenski kuvar" od sutra je u prodaji.

foto: Damir Dervišagić

- To je kuvar manekenke u penziji, trenutnog tv lica Kurir televizije. Ja sam tu napisala svoje zdrave recepte. Nisam spisateljica, ja sam manekenka u penziji. Zdrava hrana nije bauk. Ne podrazumeva bljutavu i neukusnu hranu. Dokaz za to je ovaj kuvar. U mom kuvaru ne postoji meso, suhomesnati proizvodi, ja to ne jedem. Nema belog šećera, belog brašna i bele soli. Sve su zdravije zamene u mojim receptima.

foto: Damir Dervišagić

- Istraživala sam. Povod da dođem do ovoga je moj odlazak kod nutricioniste. Htela sam da zadržim moj manekenski broj. Nutricionistkinja mi je rekla da ne smem da jedem kolače i peciva, a u tome uživam. Odlučila sam da nastavim da jedem što volim, ali ću izbaciti nezdrave namirnice koje imaju prazne kalorije koje goje.

- Skuplja je kuhinja. Mom mužu su rekli da koristim skupe namirnice. Imam dobro opravdanje. Ne možeš da izgledaš kao milion dolara, ako se hraniš iz menija od jednog dolara. Ako želite da budete zdravi i izgledate dobro, morate da povedete računa o zdravlju i svojoj ishrani. Moj prvi motiv je bio da izgledam dobro zauvek, ali i zdravlje. Ljudi bolje prolaze ako regulišu ishranu.

- Imam mnogo fanova među poznatima, fanova mog kuvara. Na primer Ljupka Stević, ona jedva čeka da izađe kuvar. Ima ih mnogo. Ima i onih koji su probali.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/LJ.S/S.M.

Bonus video:

01:11 PORODICA ĐOKIĆ IMALA ČAK 8 MINUTA MANJE ZA KUVANJE: Majka zaboravila 2 najvažnije namirnice za punjenje paprike, POJELA JE TREMA