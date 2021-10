UDALA SAM SE ZA MONSTRUMA! RADIO MI JE JEZIVE STVARI GODINAMA: Isplivala strašna ISTINA, morala sam da zaštitim decu! (FOTO)

Mendi Bordman iz savezne američke države Indijane bila je sedam godina u braku, a onda je već nekoliko godina unazad shvatila da se oseća vrlo loše, da postaje zaboravna i oseća strašan umor. Kada je jedne noći uhvatila supruga kako joj radi o glavi, shvatila je jezivu istinu. Ovo je njena priča.

Naime, sve je počelo kao klasična ljubavna priča, a svoj život je poverila čoveku kog je volela iskreno. Prvih par godina imali su srećan brak a onda je počelo udaljavanje i postali su stereotipna porodica.

"Sedam godina je prošlo od našeg venčanja, i ja sam odjednom počela da doživljavam probleme sa pamćenjem. Pored toga, bila sam stalno umorna. Dešavale su mi se čudne situacije a ja pojma nisam imala kako. Recimo, jedne noći sam se probudila sa pilulom u ustima. Nisam se sećala da sam je uzela. Neke druge noći, probudila sam se gola, što je čudno jer nikada ne spavam gola. Počela sam da brinem da sam se pretvorila u mesečara", rekla je Mendi.

Sve češće je osećala ujutru čudan osećaj u ustima, vrlo čudno. Poredila je to sa neuspelim pokušajem da se proguta aspirin. Bila je uverena da nešto nije bilo u redu sa njenim zdravljem, a onda je isplivala istina.

"A onda sam se jedne noći probudila i zatekla muža kako stoji iznad mene. Imao je nešto čudno u jednoj ruci, a u drugoj je držao baterijsku lampu uperenu u moje lice. Kada je video da sam budna, probao je da nešto sakrije ispod dušeka. Posle mnogo guranja, uspela sam da ga odgurnem i pogledam šta je to. Bila je to posudica sa nekom mutnom tečnošću. Pitala sam ga šta je to. Posle mnogo rasprave slomio se i priznao mi da meša lekove za smirenje i spavanje i daje mi ih kad spavam. Zbunjena, pitala sam ga zašto mi daje lekove za spavanje kada već spavam. Rekla sam mu da to više ne radi, on je rekao da neće i verovala sam mu", rekla je.

I dalje su ostali u braku. Nekoliko puta ga je uhvatila opet da joj daje tečnost. Molila ga je da prekine ali on je uveravao da hoće i da radi to iz najbolje namere. Onda je jedan dan zaboravio telefon kod kuće i ona je otkrila strašnu istinu.

"Pregledala sam šta ima na telefonu i videla ono što nikako nisam očekivala: snimak na kome moj muž ima seks sa mnom dok ja spavam dubokim snom. Ukupno je bilo tri takva snimka, a ja sam na svakom izgledala kao mrtva.

Kako nisam znala da mi se to dešava? Kako se nisam probudila? Onda mi je postalo jasno - sve ima veze sa tom mutnom tečnošću. Davao mi je da se ne bih probudila. Koliko se ovo puta desilo? Pojma nemam. Bila sam užasnuta i preplašena. Osećala sam da nešto nije kako treba, ali nisam znala šta.

Prebacila sam sebi snimke da bih imala rezervne kopije i onda rekla mužu da znam sve. Ponašao se kao da nije uradio ništa posebno, a onda me izmanipulisao uverivši me da mi ionako niko neće verovati, čak i ako pokažem slike", rekla je Mendi i otkrila da se uskoro razvela i da se on odselio.

Nastavila je svoj život daleko od njega, redovno je išla kod psihologa i čitala knjige samopomoći. Međutim, jedan dan su deca trebala da idu kod oca. Kako je sin bio na rekreativnoj, ćerka je trebalo sama da ga poseti. Ta situacija probudila je duhove prošlosti u Mendi.

"I odjednom, kada me je to uznemirilo, konačno sam ukapirala da je ono što je meni radio apsolutno pogrešno. I ako je tako nešto mogao da uradi svojoj ženi, mogao je i ćerki. Morala sam da pokažem svima kakav je monstrum. Predala sam kopiju snimaka policiji i ispričala im sve. U naredne tri godine sudski sam se borila sa čovekom kome sam nekada davno poverila svoj život.

Konačno je na proleće prošle godine stigla presuda - osuđen je za silovanje i devijantno i kriminalno ponašanje. Konačno sam bila slobodna od njegovih laži i manipulacija. Konačno sam bila zaštićena kao i moja deca. Barem sam tako mislila."

Osudili su ga na kućni pritvor i Mendi nije bila zadovoljna presudom. Njen bivši muž je kasnije optužen za dosta drugih stvari, a između ostalog i za postavljanje kamera u javni ženski toalet.

I posle svega toga, ova žena se i dalje bori sa depresijom. Trudi se da bude vesela ali ne uspeva uvek. Zbog toga što ona sigurno nije jedini slučaj i žrtva svog supruga, odlučila je da progovori u javnosti kako bi podstakla i druge žene da skupe hrabrost i stanu na kraj zlostavljanju.

