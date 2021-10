MISLIO SAM DA SAM U SREĆNOM BRAKU: Moja savršena porodica bila je samo OBIČNA laž, žena mi je zabila nož u leđa i uradila OVO!

Setu Megovu (33) iz Valdoste u SAD svet se srušio u trenu. Sve u što je verovao raspršilo se kao pijesak na vjetru. Shvatio je da je njegova idilična porodica obična laž.

Naime, jedne večeri ugledao je uključen kompjuter sa otvorenim Fejsbuk profilom supruge Krisi. Nešto mu nije dalo mira i krenuo je da proveri njene poruke. Ono što je tamo pronašao nije očekivao ni u najcrnjem scenariju - supruga ga vara, ali ne sa jednim muškarcem, već sa više njih ispričao je on detalje 2019. godine.

Pred očima mu je proleteo njihov desetogodišnji brak, rođenje četvoro dece. Prisetio se kako su osam godina živeli lepim porodičnim životom, bili su srećni, barem se tako njemu činilo. Međutim, poslednje dve godine Krisi kao da više nije bila onakva žena kakva je bila pre, promenila se. Komunikacije među njima je nestalo, ostajala je napolju sve duže, ponekad i celu noć.

Među porukama na Fejsbuku bilo je i onih po kojima je shvatio da se s jednim muškarcem viđa već godinu dana. Bio je shrvan. Svoje neugodno iskustvo opisao je na jednom blogu.

- Ja sam samo dečko koji je bio oženjen najboljom prijateljicom deset godina i koji je otkrio da ga ona vara sa više muškaraca. To je dovelo do kraja našeg braka. Imamo osam predivnih godina iza sebe i dve koje su bile kao iz pakla - napisao je.

Pokušavao je da shvati zašto ga je varala pa je razloge čak pronalazio u tome što je patila od postporođajne depresije, pa je počela s nekim lakšim zavisnostima, nije spomenuo da li se radilo o alkoholu ili lakšim drogama. Prisetio se kako su se upoznali.

- Imali smo spokojan odnos ispunjen radošću i poverenjem. Zaljubili smo se i venčali kada samo imali 19 godina. Zajedno smo prošli kroz fakultet, krenuli u avanture, volontirali zajedno... Dobili smo četvoro divne dece, kupili smo kuću, imali smo izuzetno zdravu fizičku intimnost. Podržavali smo jedno drugo - ispričao je.

- Nakon osam godina i četvoro dece; Stevi, Nile, Titusa i Oliv, počeo sam da osećam da nešto nije u redu. U početku sam verovao da je to zbog stresa na poslu, puno dece i nove kuće. Pokušao sam s njom sesti i razgovarati, ali to je bilo izuzetno teško. Zanimalo me je kuda odlazi noću, ali ona je izbegavala da odgovori - nastavio je.

Počela je, kaže, sve duže da ostaje napolju, a potom se sve češće nije vraćala kući do jutra. Promenila je lozinke na društvenim mrežama. Uveravala ga je da je "zaglavila s prijateljima".

- Pokušavala je prikriti tragove. Kod kuće je zaključavala mobilni, plaćala je stvari gotovinom kako ne bih ušao u trag preljuba na osnovu izveštaja iz banke. Priznajem, razum mi je govorio da nešto nije kako treba, no tada sam još imao poverenja u nju. Srce mi je nekako govorilo da me ona ne bi prevarila i da paničim bez veze. Ali, nije bilo tako - rekao je.

Kaže da ga je najviše zabolelo kada je shvatio da sa ljubavnikom, sa kojim je bila u vezi godinu dana, nije samo zbog seksa, već se i zaljubila u njega.

- Dala mu je svoje srce, to me najviše zabolelo. Kad se samo setim koliko sam joj verovao i trudio se da joj olakšam život. Dizao sam se po noći i nosio naše bebe, potom ih držao da podrignu i stavljao ih nazad na spavanje. Pazio sam da se ona odmara. Ja sam bio onaj koji je rintao u skladištu, utovarivao sam kamione da bih prehranio porodicu dok je ona završavala master studije. Osećam se izdano i slomljeno - prisetio se.

- Rekla mi je da sam ja dobar čovek ali da je ona ta koja se promenila. Rekla mi je da je pustim da nastavi sa svojim životom i da to savetuje i meni. Sada su mi deca prioritet u životu - dodao je.

Njegova sad već bivša supruga je na Fejsbuku promenila status i navela je sada u vezi sa ženom.

