TIP KOJI TRAŽI DA PODELIMO RAČUN JE LUZER! Instagram zvezda ŠOKIRALA: Ako muškarac pozove na sastanak, on treba i da plati! VIDEO

Instagram zvezda Izabela Džejms zarađuje od prodaje svojih eksplicitnih slika i snimaka na platformi "OnlyFans", a nedavno na internetu započela raspravu o tome ko treba da plati račun na prvom sastanku.

Naime, ona je sa svojim pratiocima podelila da "ona ne želi da izdvaja novac za sastanak", uprkos tome što od svojih fotografija veoma dobro zarađuje.

Nakon toga je čak i snimila video u kom pleše, dok joj na ekranu piše "tip koji vam traži da podelite račun je luzer", što je mnoge naljutilo.

"To nije fer. Kad dvoje ljudi izađu na večeru, ne jede samo on, zar ne?", upitala ju je jedna djevojka.

"Podelite račun, oboje ste se zabavili i oboje imate nešto od toga", još je jedan od komentara.

Ipak, Izabela nije poklekla.

"Neverovatno mi je kako svi 'zapenu' kad spomenem plaćanje na sastanku i odmah sam sponzoruša, iako zarađujem više nego ijedan muškarac s kojim sam izašla u poslednjih nekoliko godina", rekla je, dodajući da ako muškarac pozove na sastanak on treba da plati, a "ako ona pozove njega, platiće sama".

Izabela ističe i da je otišla kada ju je nakon sastanka jedan momak pitao da podele računa, a onda je rekla i da kada je na sastanak pozove neko ko zarađuje manje od nje, misli da samo želi njen novca, zbog čega radije izlazi sa onima koji zarađuju više od nje.

"Predugo sam vremena provela sponzorišući muškarce koji nisu imali novca i ne bih to više ponovila. Ja sam ipak navikla na određeni stil života i treba mi neko ko to može da prati", zaključila je ona, prenosi "The Sun".

Kurir.rs/A.A.

