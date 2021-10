MANEKENKA OBJAVILA SPISAK USLOVA ZA MOMKA: Hoću nedeljni džeparac, da mi kupuje cveće, da kuva i čisti jer sam čista 10! (FOTO)

Morija Mils (28) iz Njujorka je model i Instagram zvezda koja ima prilično visoke standarde koje moraju da ispunjavaju muškarci da bi bila sa njima.

Ona za sebe kaže da je "10 od 10", a na njenoj listi zahteva koje ima za momke se nalazi i nedeljni džeparac koji bi joj partner davao, oralni seks jednom nedeljno, a isto toliko često morao bi da joj šalje i buket ruža.

"Nije mi teško da nađem dečka, ja sam čista desetka i ne želim da gubim vreme na nekoga ko nije spreman da se potrudi oko mene.Želim da me izvode na sastanke, da paze na mene, ali i da poštuju to što sam samostalna i zarađujem novac. Ne mogu da podnesem da mi neko broji koliko novca trošim, to se nikoga ne tiče. Takođe, on mora da ima novca jer ja neću nikoga da izdržavam", poručila je Morija, a prenosi The Sun.

Muškarac koji bi da bude sa njom mora da ispunjava još uslova – da zna da kuva i čisti, jer "ne mogu da budem sa nekim ko je neuredan i ne može da spremi večeru kada ostanemo kod kuće".

"Mora da zna lepo da se obuče i da miriše lepo. Muškarci koji ne mirišu dobro su užas. Muškarac sa kojim bih bila mora i da voli pse i životinje, nikada ne bih bila sa nekim ko ne zna koliko su životinje sjajne. Ja imam psa koji se zove Čarli i on je moj ceo svet. Muškarac će uvek biti na drugom mestu i mora to da prihvati", izričita je ova devojka.

Uprkos tome što zarađuje dosta od muzike, modelinga i OnlyFansa, očekuje da muškarac na nju troši novac.

"Želim buket cveća najmanje jednom nedeljno i, iako obično sama plaćam sređivanje noktiju i pedikir, očekivala bih od njega da plati za to barem jednom mesečno. Takođe, želim da mi daje džearac da bi pokazao koliko me ceni. Mora da me razmazi", poručuje.

Reakcije na njene zahteve na društvenim mrežama su različite. Od muškaraca koji su joj poručivali da ih "uzme u obzir", do onih koji su je pitali šta ona nudi momcima koji bi ispunili sve njene kriterijume.

"A šta ti nudiš?", "Ma stvarno, a šta ti daješ zauzvrat?", "Neka, hvala", pisali su joj pratioci, dok su joj neki poručivali da je "mnogo skupa".

Ipak, Moriju ne zanimaju mnogo komentari drugih, već dodaje da želi da njen momak bude i duhovit, da se pomiri sa tim da je ona seksi i da joj se drugi momci udvaraju.

"Kada sam sa nekim, ja sam verna, zato ne želim momka koji bi da se potuče sa svakim ko pokuša da flertuje sa mnom".

Na kraju, ukoliko izdrži sa njom 12 meseci u vezi, ova devojka poručuje da bi mu "bolje bilo da klekne, ako želi da ostanemo zajedno".

"Ako si toliki srećnik da sam i dalje sa tobom posle godinu dana i ne zaprosiš me, ostaviću te. Imam toliko opcija, traćiš moje vreme", poručuje.

