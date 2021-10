BAKA (82) OTKRILA NAJDRAŽU POZU U S*KSU SA MLAĐIM MUŽEM (36): Kao da sam jahala KONJA, nisam mogla da hodam i SVE me bolelo! FOTO

Ajris Džouns (82) se pre godinu dana udala za inženjera Muhameda Ibrihama (36) iz Egipta.

foto: Printscreen/Youtube/ Fabulous Magazine

Par je postao poznat nakon gostovanja u britanskoj emisiji "This Morning" u kom su prošle godine Ajris i Muhamed šokirali voditelje pričama o svom seksualnom životu. Priznali su kako su za prvi seks potrošili celo pakovanje lubrikanta, a bio je popraćen i bolovima u karlici.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

Ajris iz Somerseta upoznala je Muhameda na Fejsbuku pa je nakon toga otputovala u Egipat kako bi ga upoznala. Veruje se da je venčanje bilo u Egiptu i da je Iris prešla u islam. Ona je počela da priča sa Muhamedom, koji je rodom iz Kaira, kada je na Fejsbuku istraživala ateizam.

U početku joj je ljubav izjavio putem društvenih mreža, a zatim je rekao da su mu se osećaji potvrdili kad je prvi put videona aerodromu u Kairu.

Britansko Ministarstvo unutarašnjih poslova Muhamedu još nije izdalo vizu za supružnika, pa par održava vezu na daljinu, a sada im je i prva godišnjica braka.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

- Jedva čekam da se sretnemo. Moj advokat kaže da moram biti pozitivna. Samo se nadam da će to biti dobre vesti. Toliko mi nedostaje Muhamed, samo ga želim sa sobom u Velikoj Britaniji. Za mene bi bio smak sveta kada on ne bi dobio vizu. Bilo bi mi kao da nije umro, ali je nestao - ispričala je Ajris.

Odluka o tome hoće li se Muhamedu dopustiti preseljenje u Veliku Britaniju trebala bi biti donesena početkom novembra, a par je podnio zahtev za vizu još u avgustu.

- Oni sada ispituju. Žele dokaz da će on imati gde da bude kada dođe. Takođe, žele znati da dobro zna engleski jezik. Taj test je položio. Oni takođe brinu o finansijama. Očito morate biti puni kao brod da biste došli da živite kod svog supružnika - tvrdi Ajris.

foto: Printscreen/Youtube/ Fabulous Magazine

Ajris kaže da bi Muhamedov dolazak u Veliku Britaniju bio odličan za privredu jer bi, kako ona kaže, on mogao raditi u elektrani "Hinkley Point" jer je školovani inženjer.

Veza ovog para privukla je pažnju javnosti početkom prošle godine kada je Ajris u emisiji "This Morning" na britanskoj ITV pričala o velikoj razlici u godinama između nje i njenog partnera, pa je ujedno otkrila i detalje iz seksualnog života.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

Voditelji nisu bili spremni na to koliko će ona biti otvorena i odmah su se krenuli da se smeju kada je baka počela pričati o svojim seksualnim avanturama.

- Prva noć bila je prilično teška. Niko nije bio u mojoj blizini dobrih 35 godina... Mislila sam da sam opet devica! - ispričala je dok je voditelj Fil (57) držao glavu u rukama, a Ajris je nastavila: "Mogu li vam reći što smo koristili? Čitavo pakiranje lubrikanta".

foto: Printscreen/Youtube/ITV

Voditeljka Holi (38) se nije mogla kontrolisati i počela je da se smeje dok je Ajris nastavila: "Stvar je u tome što sledeći dan nisam mogla da hodam... Osećala sam se kao da sam jahala konja! Imala sam bol u karlici. No, svejedno, prebrodili smo to".

- Tablete koje uzimam čine moju kožu užasno tankom. Tako da to možemo raditi samo ležeći, dok je on na meni. Inače bi naš seks bio jako bolan i ja bih imala modrice. Zadirkivala sam ljude da se volim seksati u psećem položaju, ali ova pozicija mi je laskavija. Volim šokirati ljude. Zašto ne? To ih zasmejava. Ljude koji imaju dosadne živote očito zasmejava moja upotreba lubrikanta. Muhamed je moj faraon. On je čisti Egipćanin. On je vrlo, vrlo seksi. On je divan čovek - poručila je Ajris.

foto: Printscreen/Youtube/ITV

Mnogi gledaoci zabrinuli su se jer misle kako bi Muhamed mogao da prevari Ajris.

- Videla sam mnogo žena koje su muškarci prevarili sa mlađim ženama, ali ja nikad ovako nisam bila zaljubljena. Znam da svi misle da sam ja starica koju on iskorišćava zbog novca, ali ja ga ni nemam. Ja nisam žena koja se može prevariti. Osim toga, on od mene nikada nije tražio novac. Sve troškove delimo na pola. Ne bojim se da će dobiti vizu i onda me ostaviti. Poveravam mu svoj život. Poslednji put smo se videli u decembru 2020. godine, zbog pandemije. Ali stalno razgovaramo preko mobilnog ili se čujemo preko Fejsbuka. Neću odustati sve dok mu Ministarstvo unutrašnjih poslova ne odobri vizu - ispričala je Ajris.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

04:01 JELICA KOVAČEVIĆ: Želim da me vide kao običnu ženu koja uživa u životu