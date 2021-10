MISICA UŽIVO OTKRILA ZAŠTO JE POKAZALA DVOGLAVOG ORLA: Rekli su mi da ih se KLONIM, ali nisam! Moje neznanje nije OPRAVDANJE!

Nakon što je odjeknula vest da je srpska predstavnica na Izboru za mis interkontinental Valentina Petrović, zajedno sa predstavnicama Crne Gore, Albanije i tzv. države Kosovo, pokazala dvoglavog orla, javnost je ostala šokirana.

Nakon toga Valentina je javno uputila izvinjenje svima i poručila da je bila nasamarena, te da se kaje zbog nepromišljenosti, a sada je u emisiji uživo otkrila kako je došlo do toga da pokaže simbol dvoglavog orla.

"Velika je potražnja sada, svi žele izjave. Došla sam u Egipat da predstavljam svoju zemlju. Kada sam dolazila bila mi je skrenuta pažnja na lažnu državu Kosovo i Albaniju da ih se klonim, kako je ovde atmosfera drugačija, ja sam to zanemarila i bila sam u redu sa njima. Kada sam videla da su konstantno oko mene, mislila sam širimo ljubav ne rat. To je ispalo drugačije, oni su zahtevali da pokažem njihov simbol, uradila sam to bez razmišljanja, one su mi namestile ruke, to neznanje nije opravdanje. Ja se sada izvinjavam zemlji i narodu, da sam znala da to predstavlja simbol velike Albanije to ne bih nikada pokazala", rekla je ona i apelovala na mlade:

"Nije opravdanje, apelujem na mlade da se bolje informišu. Ja nisam imala lošu nameru. Došla sam da prestavljam svoju zemlju, a ne da je ponižavam", rekla je ona, pa otkrila kako je izgledao trenutak kada su je ubedile da pokaže dvoglavog orla:

"Mi smo imali aktivnosti, svi smo bili zajedno, one su bile oko mene. Rekle su mi da priđem, da uradim ovo i pokažem znak, nameštala sam prste i pratila njihove ruke. Mislila sam da je to pozdrav. Rekla sam da podignu tri prsta što su one i uradile. Ja sam imala dobru nameru, one su mene iskoristile da me linčuju. Ovo je sve protiv mene ", naglasila je Valentina u emisiji "Jutro".

