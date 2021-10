DEVOJKA SMRŠALA 36 KG, ODREKLA SE JEDNE STVARI, A TO NIJE HRANA: Nijedna dijeta mi nije pomagala dok nisam uradila ovo! (FOTO)

Brenda Fin (33) iz Londona kaže da je oduvek imala višak kilograma, ali je stvar eskalirala 2016. godine, kada je vaga pokazala da ima 98 kilograma, a tada je saznala da boluje od alopecije.

Ona je smršala pametno: Rešila se 30 kilograma viška bez pritiska i mučenja

- Sećam se da sam se posle vaganja pogledala u ogledalo i pomislila: "Bože dragi, kada sam tačno postala ovolika?" - kaže Brenda, a prenosi "nypost"

Brenda je krenula na dijetu, ali ne onu uobičajenu jer kaže da je tačno znala šta je izazvalo njen višak kilograma.

- Po ceo dan bi mi na Fejsbuku iskakali recepti za sladolede, kolače, pice, reklame za sokove. Sve su to bile podsvesne poruke koje sam ja prihvatala i konstantno nešto jela. Rešila sam da izbrišem i Fejsbuk, Tviter i Instagram i tek onda sam videla neki napredak u dijeti - kaže ona.

To se desilo, kako kaže, avgusta 2020. godine.

- Bila je to tačka preokreta. Do tog trenutka, ništa mi nije pomagalo da skinem kilograme jer bih uskoro na društvenim mrežama videla sliku nekog ukusnog, kaloričnog jela i pokleknula bih. Bilo mi je teško da se isključim sa društvenih mreža, ali znala sam da mi je to jedini spas - kaže, dodajući da su kilogrami počeli da nestaju praktično odmah.

Maja ove godine, već je spala na 69 kilograma, a prošlog meseca imala je 63 kilograma. Danas ima 61 kilogram, a cilj joj je 57 kilograma i uverena je da će brzo doći do njega, samo ako se drži svoje dijete koja podrazumeva isključivanje društvenih mreža.

- Svakog dana osećam se sve bolje i bolje. Konačno se osećam živom. Dok sam imala višak kilograma, nekako sam se navikla da sam troma i usporena, izenandila sam sebe koliko zapravo mogu da budem pokretna. Najbolja odluka koju sam donela bilo je to da obrišem društvene mreže - kaže.

