OČEKUJEM DA MI DEVOJKA PLATI RUČAK NA PRVOM SASTANKU: Priznao da zbog tog stava deluje kao ŠKRTICA, pa otkrio pravi RAZLOG!

Na osnovu ankete koju je nedavno sproveo "The Sun", pravila zabavljanja su se izmenila. Naime, trećina ispitanika nema ništa protiv otvorenih veza, jdok je edan od petoro nekad je bio u takvoj vezi, a promenila su se i pravila kada je reč o izlasku na prvi sastanak.

Polovina ispitanika veruje da muškarac treba da pozove ženu na sastanak. Međutim, trećina muškaraca koji su učestvovali u anketi smatra da nisu u obavezi da plate račun na prvom sastanku i više od polovine žena slaže se sa tim. Petnaest odsto muškaraca reklo je da bi bili uvređeni da im žena plati račun, dok jedna od deset žena kaže da bi bile uvređene da im muškarac plati račun.

Rajan Harms (28) iz Gildforda kaže da na početku veze nikada ne pristaje da plati račun.

"Ne plaćam na prvih par sastanaka. Znam da zbog toga delujem kao škrtica, ali muka mi je više od toga da me devojke iskorišćavaju za besplatan ručak. Ja naporno radim da bih zaradio taj novac, a toliko puta sam bio izneveren. Devojke moraju da prvo zadobiju moje poverenje da bih im platio ručak", rekao je on i dodao:

"Uz to, mnogo žena sada zarađuje više od mene, ne vidim zašto u tim slučajevima one ne bi častile. Ako smo već dobili ista prava, ne želim da ja budem taj koji mora da priđe ženi i počasti je ručkom. Znam da se ženama to ne dopada, ali tako je. Zašto se i one ne bi potrudile?", kaže Rajan, koji trenutno nema devojku.

Sami Luks, zvezda "OnlyFansa" ima 19 godina i i dalje je studentkinja. Ova devojka iz Liverpula kaže da uvek plaća račun.

"Muškarce upoznajem uglavnom na internetu, ponekad i preko prijatelja. Mislim da računi moraju da se dele. Savremene žene mogu sebi da priušte da plate pola računa, a time se pokazuje poštovanje muškarcu", kaže ona.

