SLOBODA MIĆALOVIĆ OTKRILA TAJNU LEPOTE MONIKE BELUČI! Ako i vi ovo budete radili SVAKI DAN sačuvaćete mladalački izgled

Srpska glumica Sloboda Mićelović i jedna od najlepših žena sveta italijanka glumica Monika Beluči zajedno su snimile film "Na mlečnom putu", Emira Kusturice, i od tada se veoma uvažavaju i poštuju.

Belučijeva ne propusti priliku da komentariše mlađu koleginicu na Instagramu i da joj sem kompilmenata čestita rođendane i uspehe.

Mićelevića je sada otkriva i tajnu lepote italijanske glumice, koja je nedavno napunila 57. godina, ali ništa nije izgubila od lepote.

- Kada smo radili film Na Mlečnom putu, imala sam isti tretman kao Monika Beluči. Nisu dozvolili da se osetim manje vrednom što nemam svetsku slavu kakva je njena. Kad smo se našle na snimanju, zamolila sam je da otvori njen veliki kofer, da vidim čega sve od šminke i preparata tu ima. Ona nekoliko puta dnevno skine šminku, stavi masku, uradi blagu masažu, pa onda sledi novo šminkanje. Bez obzira na to kakvu genetiku imate, bez nege je nerealno očekivati dobar izgled. Nikada, nisam zaspala sa šminkom i nikada me nije mrzelo da uradim svaki korak mog beauty rituala, a nije ih malo.

Činjenica da imate mimiku dokazuje da za vaš mladalački izgled nije zaslužan botoks.

- Često mi kažu bilo bi dobro da ga staviš, samo malo, ali u nekim scenama moram da se naljutim. (smeh) Ne mogu se ljutiti sa licem koje nema mimiku. Ja stvarno volim da imam bore. Kad smo već pomenuli Moniku, bilo mi je fascinantno što sam videla da one na njenom licu zaista postoje. Frustrira me što moramo da budemo mlade, lepe, zategnute. Ne, ne moramo. Moj karakter se menja, život me je promenio i nabolje i na lošije, neke stvari su se desile, pa su ostavile tragove. Smejalice se ne zovu uzalud tako. Da, želim da ih imam jer se smejem. Zaista mislim da je došao poslednji trenutak da se odupremo tom moraš. Nemam ništa protiv tretmana, bilo da je mezoterapija, PRP ili nešto drugo, ali koža treba da se maže, hrani, da joj se posveti pažnja. Imala sam sreću da mi je filmska šminkerka. Cana, koja, nažalost, više nije među živima, još dok sam radila svoj prvi film Zonu Zamfirovu rekla: Nemoj da ti je palo na pamet da sada, sa dvadeset godina, ne počneš da se neguješ. Milena Dravić mi je isto to poručila.

