NIKAD NE PLAĆAM CELI RAČUN NA SASTANKU JER SE ŽENE GREBU ZA PIĆE! Mladić sve objasnio u jednoj rečenici, usledio BRUTALAN odgovor

Ako se nekada podrazumevalo da kada momak izvede devojku na piće ili večeru, on bude taj koji će se uhvatiti za račun - ta pravila više ne važe!

Jedan mladić je uveo pravilo, koje su mnogi prokomentarisali kao "nedžentlmensko", a sve zato što mu je dosadilo da plaća izlaske sa ženama koje samo žele da se "ogrebu" za piće i hranu, piše Mondo.

"Prvih par sastanaka ne plaćam. Znam da zbog toga delujem kao škrtica, ali muka mi je više od toga da me devojke iskorišćavaju za besplatan ručak. Ja naporno radim da bih zaradio taj novac, a toliko puta sam bio izneveren. Devojke moraju da prvo zadobiju moje poverenje da bih im platio ručak. Uz to, mnogo žena sada zarađuje više od mene, ne vidim zašto u tim slučajevima ne bi one častile. Ako smo već dobili ista prava, ne želim da ja budem taj koji mora da priđe ženi i počasti je ručkom. Znam da se ženama to ne dopada, ali tako je. Zašto se i one ne bi potrudile?", objasnio je Britanac Rajan Harms (28) iz Gildforda.

Dok ga jedni "pljuju", ima i žena koje smatraju da je to sasvim u redu. Pa tako, Sami Luks (19), studentkinja i zvezda sajta za odrasle "OnlyFans", kaže da ona uvek plaća svoje piće.

"Muškarce upoznajem uglavnom na internetu, ponekad i preko prijatelja. Mislim da računi moraju da se dele. Savremene žene mogu sebi da priušte da plate pola računa, a time se pokazuje poštovanje muškarcu", kaže ove devojka iz Liverpula.

Da su se pravila "zabavljanja" promenila, svedoči i jedno od poslednjih istraživanja sprovedeno u Velikoj Britaniji. Iako polovina ispitanika veruje da je muškarac taj koji treba da pozove ženu na sastanak, trećina smatra da nisu u obavezi da plate račun na prvom sastanku. Sa ovim stavom se slaže više od polovine žena.

Dok se u Srbiji muškarci često uvrede kada se žena ponudi da im plati piće, situacija u Britaniji je nešto drugačija - sa ovime se slaže 15 odsto ispitanika jačeg pola, dok jedna od deset žena kaže da bi bile uvređene da im muškarac plati račun.

foto: Profimedia