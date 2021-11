POMAGALA SAM TRUDNOJ DRUGARICI, A KAD SE PORODILA OSTALA SAM U ŠOKU: Čim sam uzela bebu u ruke znala sam da sam PREVARENA duplo

Kao da svet ne može bez prevara i intriga, a najteža prevara je kad te izdaju najbliži ljudi u koje si imao najviše poverenja.

Ovo je Hejlina ispovest:

Radovala sam se sa svojom najboljom drugaricom kada smo saznale da je trudna, vozila je na preglede, bila sa njom na porođaju, a onda je stigla beba i čim sam je videla shvatila sam da mi je zabila nož u leđa.

To u svom viralnom snimku kaže devojka po imenu Hejli. Ona kaže da je tri dana nakon što joj se drugarica porodila, dok je držala bebu u rukama, shvatila da je prijateljica bila u vezi sa Hejlinim mužem.

- Dok sam menjala bebi pelenu, primetila sam da beba ima izbočinu, dva dela hrskavice sa obe strane vrata. To ima moj muž i to imaju i naša deca. Sada ima i ova beba i znala sam da je to zapravo dete mog muža. Drugarica je odmah priznala, a muž je priznao tek nakon nekoliko meseci - kaže Hejli.

Situacija se razrešila neočekivano - Hejli i drugarica sada žive zajedno, kako bi pomagale jedna drugoj oko dece, dok su sa Hejlinim mužem prekinule kontakt.

