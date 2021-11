PRIČALI SU DA SAM KAO SVINJA, HTELA SAM DA SE UBIJEM: A onda mi je Dario poslao zahtev i 7 meseci kasnije IZGLEDALA SAM KAO AVION

Elizabet Vajz je od prvog dana škole bila najkrupnija u razredu i imala je kilograma koliko i učiteljica, a ne koliko i njeni vršnjaci.

Ona je istakla da su svi u njenoj porodici gojazni i da je oduvek bila svesna toga, pa je stalno bila na dijetama, ali bezuspešno, prenosi "lovewhatmatters".

- Navikla sam se na vređanja na račun mog tela i strahovala od časa fizičkog jer neću moći da uradim ono što moji vršnjaci rade bez napora. Bila sam zbog toga veoma povučena. Onda je došla srednja škola i činilo mi se da jedino ja od svih devojaka imam višak kilograma. Govorili su mi da sam "svinja". Do srednje škole, uvek sam bila najbolja učenica. Međutim, kako sam rasla, rasle su i uvrede koje sam čula na svoj račun i potpuno sam izgubila samopouzdanje. Petice više nisam dobijala. Bila sam spremna na sve, samo da bi mi neko pokazao malo pažnje. Imala sam dečka koji mi je stalno govorio: "Imaš sreće što hoću da budem s tobom, stvarno si ogromna". Mislila sam da nikada u životu neću biti srećna niti ću naći nekog ko me voli celu, rekla je Elizabet Vajz.

" Godine su prolazile i pred kraj srednje škole usledile su mentalne krize. Dijagnostikovana mi je klinička depresija, patila sam od anksioznosti i imala suicidne namere. Imala sam napade panike nekoliko puta dnevno, nekada bih se i onesvestila. Stalno sam mislila da su mi sada oštećeni i telo i um, da ništa nije u redu sa mnom. Izgubila sam svu nadu i izolovala se od svih. Onda su me roditelji poslali na terapiju koja je trajala osam nedelja. Počela sam da polako ponovo funkcionišem. Kada sam se vratila u školu, počela su govorkanja da sam imala nervni slom i svi su mi govorili da nije trebalo ni da se vratim.

A onda, u tom periodu, na Instagramu mi je stigao zahtev za praćenje od dečka po imenu Dario. Prihvatila sam ga i lajkovao mi je sve slike. Počeli smo da se dopisujemo, a onda smo razmenili i telefone. Posle dva meseca svakodnevnog dopisivanja, pozvao me je na sastanak i konačno sam našla svoju sreću", priča ona i nastavlja:

Dario me voli baš takvu kakva jesam. Vodio me je na svaki pregled i išao sa mnom kod psihijatra. Uvek me podseća na to koliko sam snažna i lepa. Bolji je od svakog antidepresiva. Nije dozvoljavao da se osećam loše zato što sam duplo teža od njega. Ismevali su ga zbog veze sa mnom, a meni upućivali najgore uvrede, ali on se na to nije osvrtao. Život mi se konačno sređivao. Ipak, i dalje sam se prejedala. Jela sam ono što bi pojelo 10 ljudi. Jedan obrok bi mi bio 5 krofni, 10 mocarela štapića, 4 čokoladice, kineska brza hrana, 10 pilećih medaljona, pomfrit i milkšejk. Nastavila sam da se gojim i postala sam morbidno gojazna. Gledala sam emisiju "Moj život sa 300kg" i pitala se kada ću ja završiti tamo. Plakala sam i govorila Dariju da želim da smršam ali nikada se zapravo nisam trudila. On mi je govorio da sam već savršena.

Usledili su i zdravstveni problemi zbog gojaznosti - dijabetes, problemi sa varenjem i sindrom policističnih jajnika. Imala sam samo 21 godinu a telo mi se raspadalo i za sve sam bila sama kriva. Svaki lekar me je upoziravao da moram da smršam, ali ja ništa od toga nisam shvatala ozbiljno.

Onda sam na Fejsbuku primetila da devojka koja je sa mnom išla u srednju školu izgleda fantastično. Kačila je svoju hranu i pokazivala kako izgleda, a onda sam videla i da ima poseban Instagram nalog vezan za hranu. To me je inspirisalo. Prvog februara 2018. godine krenula sam u teretanu i na program Weight Watchers na kome je bila i ta devojka. Već prve nedelje izgubila sam šest kilograma, a nisam se ničega odricala.

Dario je opet bio uz mene. Tražio je recepte sa mnom, smišljao šta ćemo da kuvamo, hrabrio me dok vežbam. Kada sam izgubila prvih 30 kilograma i sama sam otvorila fitnes Instagram kako bih se dodatno motivisala i kako bih motivisala druge. Ta zajednica na Instagramu potpuno me je prihvatila i odjednom sam imala i prijatelje! Sedam meseci kasnije, bila sam lakša za 45 kilograma. Zapravo, bila sam toliko uspešna da sam se zaposlila u Weight Watchers. Danas na instagramu imam 36000 pratilaca sa kojima delim sve što sam naučila. Sarađujem sa sjajnim brendovima kao influenserka i nikada nisam bila srećnija. Radim dva posla i idem na fakultet i imam energije i volje za sve.

Kurir.rs/M.M.

