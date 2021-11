KAKO NAPRAVITI VIŠE MESTA U FRIŽIDERU: Uz pomoć FIOKA koje se šire/skupljaju (2 kom samo 890 rsd)!

Kako vam povrće i voće ne bi trulilo zato što ga od gužve niste ni videli, kako namirnicama ne bi isticao rok trajanja jer su se zavukli iza nečeg drugog, važno je dobro organizovati frižider. U tome će vam pomoći dodatne fioke koje malo koštaju, malo mesta zauzimaju, a puno vam znače. OVDE je organizovana super akcija, pa 2 komada kao sa slike mogu da se kupe po ceni jednog.

To je odlična stvarčica koja se stavlja u frižider i zauzima ionako već neiskorišćini deo frižidera – gornji deo između dve frižiderske police! Jednostavno se okači na postojeću policu i koristi poput fioke!

Pružaju vam mogućnost da napravite za sve dovoljno mesta u frižideru, da se svakoj namirnici zna red i da ništa ne propadne. Sjajno je što ova fiokica može da se podesi na željenu veličinu, ali i to što ima po sebi rupice koje omogućuju dotok vazduha u nju.

One se ne fiksiraju „trajno“ u frižider. One se samo kače i mogu se pomeriti ili izvaditi kad god to poželite.

Sjajno je to što se ne moraju koristiti samo u frižideru, već se mogu zakačiti i za nešto tanje stolove ili staklo kako biste tu čuvali, na primer, heftalicu, hemijske, papiriće itd.

A gde ove fioke-organizeri mogu da se kupe? OVDE je organizovana super akcija, pa 2 komada mogu da se kupe po ceni jedne. S obzirom da je akcija vremenski ograničena, požurite da je iskoristite.

