FRIZERKA OTKRILA KAKVE ZAHTEVE LJUDI IMAJU: Jedna insistirala da njoj vrate BAKŠIŠ koji je njena ćerka ostavila, a druga na OVOME!

Vlasnica frizerskog salona Tereza Van Dam podelila je sa pratiocima na TikToku najgore stvari koje mušterije rade i zbog kojih je dovode u neprijatnu situaciju.

Najgora situacija bila je ona kada ju je nazvala majka mušterije i tražila da joj vrati napojnicu koju je njena ćerka ostavila frizerki, prenosi "The Sun".

"Moja ćerka je bila kod vas prošle subote i zaista je dosta platila frizuru, a uz to je i dala veliku napojnicu", rekla je majka mušterije, a onda nastavila da objašnjava: "Platila je 300 dolara frizuru i ostavila 20 kao napojnicu."

Kada je Tereza pogledala račun u bazi shvatila je da je to mušterija koja ima 24 godine, a ne devojčica kao što je prvo zaključila jer majka zove u njeno ime. "Da, ali ima problem s trošenjem novaca, pa bih htela 15 dolara od napojnice da mi vratite. Koji deo ne razumete?", rekla je gospođa putem telefona i dodala da će ona lično doći po novac.

Teresa joj je objasnila da inače novac može da vrati samo na karticu kćeri koja je platila frizuru, a ne "na ruke", ali i da ga neće vraćati njoj jer je ćerka punoletna.

Ljutita majka brzo je prekinula razgovor jer ju je kći, koja nije imala pojma da zove njenu frizerku, "ulovila" u traženju da joj se vrati novac.

Naime, u još jednoj situaciji majka se "zauzela" za svoje dete.

"Nazvala me jedna gospođa i tražila menadžera salona. Rekla sam da sam to ja i pitala šta nije uredu. Objasnila mi je da njena ćerka želi da ekstenzije, ali da su joj u salonu rekli da to ne radimo svi. Rekla sam joj da su mi samo četiri radnice edukovane za postavljanje nadogradnje, a ona je bila šokirana i nastavila da me ispituje zašto više nas to ne radi. Ona i ćerka su baš htele određenu frizerku da joj to radi, a kada sam rekla da nema sertifikat rekla mi je da je to baš glupo. Da, glupo."

