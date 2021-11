NAJBOGATIJI ČOVEK SVETA NA RAZGOVORU ZA POSAO POSTAVLJA OVA 2 PITANJA: Na prvo ste spremni, a na drugo je NEMOGUĆE dati odgovor

Danas je En Hijat uspešna poslovna žena koja vodi sopstvenu konsultantsku firmu koja se bavi savetovanjem kompanija iz čuvene Silicijumske doline... No, da bi došla do statusa koji danas ima, ova dama prošla je puno uspona i padova, a između ostalog radila je za drugog najbogatijeg čoveka u istoriji - Džefa Bezosa.

En je pre samog susreta sa Bezosom prošla nekoliko iscrpljujućih i napornih krugova eliminacije u Centru za procenu, a tek na kraju čekao ju je razgovor sa ovim milijarderom, koji je tada bio na poziciji izvršnog direktora.

"Bezos je započeo razgovor obećanjem da će mi postaviti dva pitanja i da će prvo od njih biće "zabavna" zagonetka.

"Hoću da procenite broj stakala u Sijetlu", rekao mi je, a potom je ustao, uzeo olovku i rekao da će on računati. Na trenutak sam bila prestravljena. Onda sam zastala da se smirim, podsećajući sebe na to da razmislim šta ga je motivisalo da mi postavi takvo pitanje. Želi da vidi kako moj um funkcioniše, rekla sam sebi. Želi da vidi kako razlažem komplikovan problem na male korake kojima je moguće upravljati. Ja to mogu da uradim, mislila sam", prisetila se ona, a potom je otkrila i kako je odgovorila na ovo komplikovano pitanje.

En je krenula sa računicom tako što je zaokružila broj stanovnika u Sijetlu na oko milion, računajući da svako od njim ima kuću, prevozno sredstvo, kancelariju ili školu koju pohađa, i sve to ima prozore. Ukupnu procenu zasnovala je na prosečnom broju prozora po glavi stanovnika.

"Razmatrali smo sve scenarije, anomalije i moguće načine da objasnimo izuzetke. Imala sam utisak da pričamo satima o tome, dok je Bezos na tabli zapisivao brojeve, a sigurna sam da sve nije trajalo više od 10 minuta. Sećam se i da je bio prilično emotivan kada je napisao konačnu procenu. Zaokružio je brojku i rekao: "Ovo izgleda prilično tačno", dodala je.

Drugo pitanje koje joj je biznismen postavio jeste koji su njeni ciljevi u karijeri.

"Odgovorila sam da je Amazon kompanija puna strastvenih i ambicioznih ljudi i da me to motiviše. Rekla sam mu: "Želim da budem kao oni i da naučim ono što oni znaju. Oni imaju znanje u oblastima koje aj lično želim da razvije, tako da je vrednost tog iskustva očigledna, iako se vidi dostupanje od mog cilja da ja budem ta koja nekog podučava", prisetila se Hijat.

