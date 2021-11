JA SAM DEBELA, A MOJ MUŽ JE U FORMI! Ljudi misle da će me PREVARITI i OSTAVITI: Pitaju se kako sam ga uopšte i privukla! (FOTO)

Ališa Mekarvel i njen muž Skot upoznali su se u srednjoj školi i zaljubili jedno u drugo.

Ta ljubav traje već 15 godina, a srećno su u braku već pet.

Ališi stalno postavljaju pitanje - zašto je njen muž uopšte sa njom i kako se ne plaši da će je muž prevariti, jer je on fit, a ona sa viškom kilograma, piše "The sun".

- Problem je u tome što ljudi misle da će samo debele žene biti prevarene, što nije istina. Misle i da ja imam novca i da je zato sa mnom. Ne plašim se da će me prevariti, makar ne zbog mojih kilograma. Takođe, mnogi misle da me on tera da idem u teretanu i vežbam što opet nije istina. Redovno idem u teretanu, zbog sebe a ne zbog njega - kaže ona.

Ona kaže i da je ranije upravo zbog tih sumnji i sama sumnjala u svog muža.

- Izbegavala sam intimu s njim, bila uverena da me vara i mislila da, ako se meni ne sviđa kako izgledam, sigurno se ne sviđa ni njemu. Ništa od toga nije bilo istina i zahvalna sam Skotu što nije odustao od mene. Važno je da nikada ne dozvolite glasovima oko vas da utišaju glas u vama - poručila je ona.

Kurir.rs/M.M.

