DETE JE POZITIVNO NA KOVID I MORA U IZOLACIJU: Kad sam to rekla suprugu, njegova reakcija me je totalno ŠOKIRALA i zanemela sam!

Majka je u postu na "Mumsnetu" objasnila da je njen sin pozitivan na koronavirus te da mora izostati iz škole i biti u izolaciji 10 dana.

Budući da je zaposlena na pola radnog vremena kao nastavnica u školi i nema mogućnost odlaska na godišnji odmor ili uzimanja više slobodnih dana, žena je zamolila svog supruga, koji radi puno radno vreme, da uzme malo slobodnog vremena kako bi joj pomogao u zbrinjavanju njihovog dečaka. Ipak, ostala je zaprepašćena kada je on odbio njenu molbu i insistirao da je to njena briga.

Žena je objasnila koliko je njen suprug "nerazuman" piše Blic Žena.

"Naš sin je pozitivan na kovid pa mora da bude u izolaciji 10 dana. Moj suprug i ja radimo, on puno radno vreme, a ja pola radnog vremena. Ja sam učiteljica pa nemam godišnji odmor. Moja mama, koja inače uvek uskoči kada je potrebno i brine o deci, takođe je pozitivna na kovid. Sinovljeva izolacija obuhvata moje radne dane za ovu i sledeću nedelju", objasnila je ona.

"Mislim da bi bilo najpoštenije da oboje uzmemo dva slobodna dana - jedno od nas ove nedelje, drugi sledeće. No, čini se da moj muž uopšte ne želi da pomogne, već želi da sama brinem o sinu. Moja direktorka je vrlo razumna, ali je sasvim normalno da očekuje i da mi muž pruži ruku i pomogne. Ipak muž se prema čitavoj situaciji odnosi kao da je naše dete samo moja briga, a ja ne mogu da verujem koliko je sebičan i bezosećajan."

Trudeći se da razume zašto se njen suprug protivi uzimanju slobodnih dana na poslu, rekla je: "Verujem da sam delom ja kriva jer radim na pola radnog vremena, a ipak preuzimam sve odgovornosti kao da sam majka koja nije zaposlena i ostaje kod kuće." Svoju objavu zaključila je rečima: "Pa sad je nastala ova situacija da suprug ne može da veruje da se od njega traži da uzme slobodno, iako imam više slobodnog vremena od njega. Može li mi neko pomoći i reći ko je ovde razuman roditelj?"

Korisnici su bili ogorčeni njegovim ponašanjem i uveravali su mamu da je on taj koji nije u pravu. Jedna osoba je rekla: "Treba da ostaneš pri svom stavu - on mora da pazi na svoje dete barem dva od tih deset dana!" Drugi je napisao: "On je veoma nerazuman. Trebalo bi da potražite savetovanje ili da se razvedete." A treći je upitao: "Čekajte, on ne veruje da ima ikakvu odgovornost kao roditelj prema svom detetu i ogorčen je na vaš predlog da bi trebalo da se brine za svoje vlastito dete?"

