VREME JE ZA DETOKS: Ove namirnice čiste jetru od otrova

Zbog stresa i loše ishrane u telu se nakupljaju toksini koji štete zdravlju, zato bi trebalo da ih se rešite

Jetra je jedan od unutrašnjih organa koji ima namenu da telo oslobađa od toksina i otrova koji se u njemu talože. Jetra je bitan organ, i ukoliko dođe do nekog problema ili zamašćenja jetre, to može znatno uticati na zdravlje ljudi. Četiri puta godišnje, najbolje početkom novog godišnjeg doba, uradite detoksikaciju. Tokom detoksikacije važno je da smanjite unos štetnih materija u organizam. To podrazumeva prestanak pušenja, ali i izbacivanje prerađene, pržene hrane i slatkiša. Umesto takve nezdrave hrane, treba pojačati unos svežeg voća i povrća i piti dovoljne količine tečnosti. Voda, naime, igra ključnu ulogu pri eliminaciji toksina i otpadnih materija iz organizma. Izbegavajte alkohol i umereno unosite kofein. Kafu možete zameniti biljnim čajevima.

Top 5 namirnica za detoksikaciju:

Kruške i jabuke

Stručnjaci za detoksikaciju jetre najviše preporučuju voće bogato pektinom, kao što su jabuke, kruške i bobičasto voće, koje, između ostalog, utiče na sniženje holesterola u krvi.

Pomorandža i grejp

Citrusi sadrže veće količine vitamina C, za koji se smatra da podstiče proizvodnju žuči, a time i otapanje otpadnih materija i njihovu eliminaciju. Isto tako ubrzava razgradnju masti kod obolelih od masne jetre.

Brokoli, karfiol...

Artičoke, špargle, cikorija, rukola, maslačak, brokoli, kupus, kelj i karfiol sadrže glukozinolate koji povećaju enzimsku aktivnost jetre i neutrališu delovanje toksičnih materija.

Šargarepa i cvekla

Šargarepa, cvekla i peršun sadrže biološki aktivne materije i mikronutrijente koji pojačavaju delovanje enzima bitnih za eliminaciju toksina. Savetuje se njihova uporaba u izradi svežih domaćih sokova.

Blitva i španać

Tamnozeleno lisnato povrće, poput blitve, kupusa i raštana, bogato je hlorofilom i brojnim antioksidansima koji deluju kao 'čistači' i učestvuju u očuvanju ćelija jetre.

