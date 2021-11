UDALA SE SAMA ZA SEBE, A 90 DANA KASNIJE USLEDIO OBRT: Bila sam srećna dok je trajalo, a sada se desilo nešto neverovatno!

Kris Galera (33) se umorila od oslanjanja na muškarce pa je odlučila da se uda sama za sebe na svečanoj ceremoniji koja je održana u septembru ove godine.

Manekenka je insistirala da nije "razočarana" što nema mladoženje i umesto toga je prihvatila da bude sama, no, to joj nije bilo suđeno i 90 dana kasnije odlučila je da se razvede.

Na sreću za Kris, koja potiče iz Sao Paula u Brazilu, od tada je upoznala "nekog posebnog" i čak se počela zaljubljivati, uprkos tome što se zaklela da će biti sama celi život, piše britanski Mirror.

"Bila sam srećna dok je trajalo. Počela sam da verujem u ljubav onog trenutka kad sam upoznala nekog drugog posebnog”, objasnila je Kris pa dodala kako je do odluke o udaji za samu sebe došla kada je dostigla tačku u kojoj je sazrela i shvatila da je ona jaka, odlučna i nezavisna žena.

"Uvek sam se bojala da budem sama, ali sam shvatila da moram naučiti osećati se dobro u sebi. Kad se to dogodilo, odlučila sam to proslaviti", otkrila je. Na dan vjenčanja, Kris se mogla videti kako pokazuje svoje tetovaže u zadivljujućoj beloj haljini i pozira ispred katoličke crkve u svom rodnom gradu. Osvrćući se na svoju venčanicu u to vreme, Kris je rekla: "Želela sam istaknuti svoje najbolje osobine, svoje grudi. Nosila sam ubojiti dekolte."

Međutim, iako se Kris osećala fantastično na svoj veliki dan, bila je tužna što je primila mnoge negativne komentare na društvenim mrežama. "Odlučila sam da više neću čitati komentare. Mišljenje drugih ljudi neće promeniti ono što mislim o sebi niti mi išta pridoneti”, zaključila je.

