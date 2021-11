NAPUSTILA POSAO DA BI SNIMALA EKSPLICITAN SADRŽAJ SA MUŽEM: Kad uspavaju decu, kreće razvrat, a evo šta im je CILJ! (VIDEO, FOTO)

Britanski par Boni i Tomi Slajed odustali su od svojih kancelarijskih poslova kako bi postali s*ksualni radnici, a tvrde kako im je ta odluka omogućila da nesmetano gledaju kako njihova deca odrastaju.

Kako prenosi "Daily Star", ovi roditelji snimaju 18+ sadržaj za platformu "OnlyFans" kada njihovo dvoje dece legne na spavanje. Ta praksa im je omogućila da danju odgajaju svoje mališane, ali ih je promena životnog stila koštala mnogo.

Boni, koja je nekada radila kao asistentkinja na fakultetu, zbog svog izbora je doživela negativnu reakciju od strane sopstvene porodice. Međutim, verenici tvrde da se ne stide rada u industriji s*ksa.

- Mi samo želimo da budemo tu za našu decu u godinamau kojima se oni formiraju. To nam daje fleksibilnost da dobro zaradimo, a istovremeno nam omogućuje da budemo fleksibilni u odnosu na decu. Ne možemo da zamislimo da se sada vratimo na stare poslove, radimo pod našim uslovima i ulažemo trud kako bismo mogli malo više da uživamo ​​u životu preko dana - objasnio je Tomi i dodao da ne mari za to što će njegova deca jednoga dana saznati što im roditelji rade.

- Ljudi kažu da roditelji treba da budu primer svojoj djeci, ali mi mislimo da će naša deca biti odgajana tako da prihvataju ono što svako želi da radi u životu - rekli su oni.

Boni i Tomi upoznali su se preko aplikacije za upoznavanje 2015. godine. Samo šest meseci kasnije uselili su se zajedno i od tada su nerazdvojni. S objavljivanjem sadržaja na OnlyFans-u započeli su 2020. godine, nakon nagovora od strane prijatelja. Par sada zarađuje do 6.000 funti mesečno.

Ne snimaju svakoga dana jer su im deca jako mala, a kada porastu, ići će kod babe i dede na čuvanje, pa će oni moći da budu produktivniji.

Tomijeva porodica nije bila preterano uznemirena kada je saznala čime se bavi, dok je porrodica njegove partnerike reagovala posve drugačije. Nisu joj dali podršku pa trenutno uopšte ne razgovaraju s njima.

Oni "OnlyFans" opisuju kao "moralnu pornografiju" u kojoj publika finansijski podržava kreatore sadržaja.

- Ono što radimo nije protivzakonito i ne postoje ograničenja. Samo zato što je to tabu tema, ne znači da bi ljudi trebalo da budu diskriminisani. Ne stidimo se. Zalažemo se za s*ksualnu slobodu i ako to ljudi žele, onda je to super - izjavio je Tomi.

Njihov trenutni cilj je da zarade dovoljno novca za izdržavanje dece, kako više nikad ne bi morali da se vraćaju tradicionalnijim poslovima.

Kurir.rs/A.A./Daily Star

Bonus video:

02:06 Dušica Jakovljević o svojim vezama sa mlađim muškarcima: Oni nemaju o čemu da pričaju sa MLADIM DEVOJKAMA