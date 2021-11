OBRIŠITE BORE SA LICA, VRATA I DEKOLTEA: Bez invazivnih tretmana, već uz pomoć prirode! Saznajte kako!

Iako se bore javljaju usled prirodnog procesa starenja i sastavni su deo života, ne volimo ih. Ruku na srce, ima osoba koje ih prihvate raširenih ruku jer one “predstavljaju svaki osmeh i životnu borbu” i njima svaka čast, ali šta ćemo mi koji ne želimo da nam se to vidi na licu? Ako počnete da istražujete koje su opcije, na prvom mestu ćete naći ubrizgavanje supstanci u čelo, jagodice, itd. kao najpopularniji način da lice bude zategnuto. Ali da li ste videli kako to izgleda u prirodi? Možda nećete imati više bora na licu, ali zato nećete imati ni mogućnost da se osmehnete. Zašto biste to radili sebi kada prirodno rešenje postoji i nije hiljadama milja daleko?

Pričamo o kremi Alp Rose koja je bazirana na matičnim ćelijama Alpske ruže i svi korisnici ovog preparata su fascinirani njenim učinkom i rezultatima koji su vidljivi u rekordnom roku.

foto: Promo

Stimulisanjem stvaranja matičnih ćelija kože, ova krema deluje sistemski. Umesto dodavanja nutritivnih elemenata spolja, ona stimuliše REGENERACIJU kože na način na koji je ta funkcija bila dostupna kada ste bili mladi.

Matične ćelije su neprogramirane ćelije u organizmu, koje mogu da vrše bilo koju funkciju. Stimulisanjem njihove proizvodnje, Alp Rose omogućava vašem licu ne samo da izgleda mlađe, već da se istinski podmlađuje.

foto: Promo

Alp Rose kremu možete naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502, po ceni od 4.460 rsd.

* Ukoliko poručite 2 kreme, treću dobijate na poklon. Ukoliko poručite 3 kreme, dobićete još dve kreme na poklon.

** Još sjajnih proizvoda, po pristupačnim cenama, možete OVDE pronaći.

Promo tekst