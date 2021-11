IMALA JE 15 GODINA KAD JE BILA OTETA, A 3 JE PROVELA KAO S*KS ROBINJA: Žrtva otvorila dušu o agoniji, jedna poruka je SPASLA!

Alison Higl (20) iz SAD tvrdi da je kao tinejdžerka bila žrtva trgovine ljudima u svrhu s*ksualnog iskorišćavanja, a o svom užasnom iskustvu progovorila je za Daily Star.

"Iskustvo je bilo jako traumatično. Stalno sam bila u stanju paralizirajućeg straha i došla sam do tačke kada sam samo htela da umrem", priznala je Alison koja je od svoje 15. do 18. godine bila seksualna robinja.

Tvrdi da ju je stariji muškarac iz Kolorada prodavao za seks te da je morala da bude pod uticajem droga kako se ne bi opirala. Mislila je da nikad neće uspeti da pobegne.

foto: Printscreen/Facebook

Svog trgovca ljudima upoznala je na poslu, tačnije preko kolege. Pretpostavila je da ima 21 godinu, no kasnije je saznala da je imao 28. Prvi dan kada su se upoznali napio ju je i ušunjao se s njom u kuću svojih roditelja.

"Sve čega se sećam jeste da sam bila gola i ispovraćana kada sam došla k svesti. Pristojno sam ga pitala mogu li da se vratim na posao. Onda me zarobio", prisetila se Alison. Pod njegovom kontrolom bila je tri godine i razvila je stokholmski sindrom. Navodno je svaki dan bila pod uticajem droga.

"Bila sam u stalnom strahu pa čak i kada bih pobegla, uvek bih se vratila, jer su moji otimači bili jedina stabilna stvar koju sam poznavala", izjavila je devojka. Prijatelji su na početku pokušali da joj pomognu da pobjegne, no uvek bi odustali.

"Svi su me otpisali zbog zavisnosti od droga. Moja porodica je uglavnom odustala, ali roditelji nikad nisu prestali da me traže i nadaju se da ću doći kući", dodala je Alison. Godine zarobljeništva napokon su došle kraju kada je jedna osoba postavljala kamere u apartmanu u kojem je bila zarobljena. Prvo je mislio da je bila nečija ćerka, no ubrzo se razuverio.

"Dao mi je svoj broj mobilnog i rekao da mu pošaljem poruku 'kokice' ako mi zatreba. Nekoliko dana kasnije poslala sam mu poruku: Hvala ti za kokice, spasile su mi život juče", kazala je. Muškarac joj je pomogao da pobegne samo nekoliko dana pre nego što su ju otimači odveli u Meksiko, gde misli da bi je ubili.

Prošle su dve godine od njenog bega i Alison se sada okrenula veri. Pronašla je sreću i mir.

"Obično je osoba koja vas vabi muškarac, ali to može biti i žena. Nude stvari koje nemate, a možda će vam trebati, kao što su novac, droga, automobili, mesto za život. Obećavaju vam vrlo ekstravagantan život i zauzvrat vam daju doslovno pakao", objasnila je.

Kurir.rs/K.Đ/Net.hr

Bonus video:

02:16 ZALUĐENOST DRUŠTVENIM MREŽAMA JE PRAVA EPIDEMIJA! Pevačica ima hiljade pratilaca na Instagramu, ali tvrdi: NE ŽELIM DA BUDEM ROB