LJUDI NISU SVESNI KAKO INFLUENSERKE ZARAĐUJU: Ovako sam sa 24 godine stvorila BOGATSTVO i upoznala NAJMOĆNIJE LJUDE

Erika Nort kaže da je zaradila pravo bogatstvo, a posao joj je samo da, kako kaže, "fenomenalno izgleda na zabavama".

- Još od srednje škole su me redovno angažovali da pravim atmosferu na zabavama. To znači da je moj posao da budem lepa i da se postaram da se gosti dobro zabavljaju. Radim na korporativnim događajima, ali i privatnim zabavama za klijente koji žele da se njihove zabave pamte - kaže ona.

- Doživela sam svašta: kupali su me u šampanjcu i plaćali nezamislive luksuze. Jednom sam jednom klijentu predložila da posle zabave odemo u njegov stan i napravimo naš striptiz klub za to veče. Toliko se oduševio da mi je dao 200 dolara samo za tu ideju. Međutim, bilo je dosadno i nije prošlo kako sam zamislila. Ipak sam dobila odličan novac. Klijenti me zasipaju novčanicama od po 100 dolara, to se često dešava kada počnem da igram - kaže ona.

- Često uz mene klijenti angažuju slavne Jutjuberke ili Instagram manekenke. To je mnogo češća pojava nego što ljudi misle, influenserke uglavnom od takvih angažmana zarađuju najviše - kaže.

- Ima mnogo predrasuda oko mog posla, ali meni je to uobičajeno i ponosim se time. Svi znaju čime se bavim, uključujući i moje roditelje. Upoznala sam mnogo važnih i bogatih ljudi ovim putem i iza sebe imam iskustva kakva inače nikad ne bih imala. Kroz ovaj posao upoznala sam i najbliže prijatelje - kaže ona.

kurir.rs

Bonus video:

01:32 Italijanski milioner Đanluka ponovo u Beogradu na vakcinaciji