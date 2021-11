KLAUDIJA IZ HRVATSKE JE ZVEZDA SAJTA ZA ODRASLE: Priznaje da od klijenata dobija različite zahteve, a OVAJ je NAJČUDNIJI! (VIDEO)

Hrvatica Klaudija Sentineli (25) jedna je od najpopularnijih devojaka na platformi "OnlyFans", a smatra da svoj uspeh duguje "dobrim genima".

Kako prenosi "Daily Star", Klaudija je ovim poslom počela da se bavi pre samo godinu dana, a sada je već u 10 odsto najpopularnijih kreatora "18+ sadržaja".

- Volim da budem s*ksi i da zabavljam ljude. Muškarci vole da me gledaju i dobijam mnogo komplimenata. Mnogi moji klijenti žele da me upoznaju u stvarnom životu - kaže ona.

Sada zrači samopopuzdanjem, ali kaže da nije uvek bila zadovljna svojim izgledom.

- Mnogo puta sam pominjala da bih promenila nešto na sebi, a muškarci koji me prate uvek kažu da ništa ne treba da menjam. Imam obline koje se muškarcima i sviđaju i vole to što sam prirodna, to je retkost na "OnlyFans" platformi - ističe.

Klaudija tvrdi da ništa nije menjala na sebi, a otkriva i kakve zahteve dobija od klijenata.

- Mnogi vole da izgovorim njihovo ime i da se pretvaram da sam im ljubavnica. Najčudniji zahtev koji sam dobila je da snimam sebe kako uriniram, što sam, naravno, odbila.

Uprkos tome što se ne stidi da pokaže svoje telo, Klaudija priznaje da je odbila ponudu da snimi porno film.

- Više vidim sebe kao erotskog modela, nego kao porno zvezdu - kaže.

Iako su muškarci oduševljeni njenim izgledom, Klaudija naizlazi i na negativne komentare.

- Sada kada radim to što radim, čujem tračeve kako sam lenja i ne volim da radim, kako sam osramotila svoju porodicu. To mi je potpuno nevažno, jedina stvar koja mi je bitna je da sam srećna i slobodna - poručuje ona.

Kurir.rs/A.A./Daily Star

Bonus video:

04:24 DEVOJČICE IZ PANČEVA POBEDILE NA PLESNOM TAKMIČENJU: Zumbom osvojile prvo mesto!