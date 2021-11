8 MILIONA LJUDI PRATILO DRAMU OVE DEVOJKE! Dečko je vratio kući iz BIZARNOG razloga: Ubila sam se od plakanja jer mi je to uradio!

Korisnica TikToka Niki Džabs pošteno se rasplakala nakon što je njen dečko poslao Uberom kući jer mu se nije svidelo kako se kako se doterala za večernji izlazak.

Priču je podelila na spomenutoj društvenoj mreži, a njeno bolno i neugodno iskustvo skupilo je do ovog trenutka nešto više od osam miliona pregleda.

"Osećam se tako tužno u ovome trenutku jer sam potrošila puno vremena kako bih izgledala lepo, a on me poslao taksijem kući. Pa ko to radi? Poslao me kući uz stranca u petak uveče", ispričala je kroz suze devojka i pojasnila da joj je "dragi" nametnuo stroga pravila.

"Sve je počelo uz sitne opaske zadnjih nekoliko nedelja. Znao bi me upitati zašto nosim štikle kada se njemu više sviđa kada nosim patike.

Takođe, primećivao bi i kada bih se našminkala i naglašavao da me više voli videti prirodnu’”, kazala je Džabs i dodala da su se nakon večere kao par trebali pojaviti kod njegovih kolega.

"Kazao mi je da moja odevna kombinacija previše otkriva, a kada sam mu kazala da nemam nameru otići kući i presvlačiti se, upitao me može li mi pozvati taksi. Otišla sam u njegov stan u koji sam uselila pre tri nedelje i pokupila sve svoje stvari.

Istina, koji dan kasnije se pokušao , ali kada me krenuo zagrliti, naprosto sam otišla", zaključila je priču ta devojka.

(Kurir.rs/A.M.)

