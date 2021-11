KADA KORISTITE KOZMETIKU OBRATITE PAŽNJU: Ova 4 sastojka NIKAKO ne mešajte, a ovi su ODLIČNI za kombinaciju

Nekada su stvari bile proste. Žene su imale jednu kremu, koristile je svaki dan dok se ne istroši. Kada se istroši, dokupile bi istu tu i tako godinama.

Međutim, "beauty" rutina današnjih devojaka i žena je dosta drugačija. One danas imaju znatno više proizvoda i svaki od njih ima svoju posebnu namenu.

foto: Profimedia

Sa jedne strane to je super jer imamo veliki izbor preparata za bezbroj namena. Istraživanja stalno napreduju i veliki pomak u formulacijama je zaista doneo rezultate. Ali sa druge strane, to nije tako dobro jer smo u opasnosti da baš debelo zeznemo stvari. Problem može nastati kada pomešamo sastojke koje ne treba mešati piše Wanted.

Kombinovanje sastojaka koji se ne slažu može dovesti do pojačanog mašćenja, crvenila, iritacije, perutanja, ili prosto može učiniti da se oni međusobno ponište i tako umanje dejstvo jedno drugom. Pa evo koje sastojke ne treba i treba mešati!

NE MEŠAJTE: Benzoil peroksid i Retinol

Ukoliko imate akne, onda znate da oba sastojka mogu pomoći kod ovih problema ali postoji valjan razlog zašto ih ne trebate koristiti simultano. Benzoil peroksid je potentan tretman protiv akni koje su upaljene ali mnogi ne znaju da može potpuno ubiti dejstvo retinola. To ne znači da ih ne možete koristiti zajedno, samo znači da ih ne treba mazati jedan preko drugog. Najbolje rešenje je da benzoil koristite ujutro, a retinol uveče.

MEŠAJTE: Retinol i Glicerin

Retinol je magični sastojak za kožu ali je i vrlo nezgodan. Može dosta da isuši lice. Zato ga treba koristiti pažljivo i postepeno povećavati dozu dok se koža ne navikne. Jedan sastojak koji može pomoći da privuče vodu i zadrži je u koži je glicerin. Kada se koriste zajedno oni će dati odlične rezultate.

NE MEŠAJTE: Vitamin C i Alfa hidroksi kiseline

Oba sastojka su bogata antioksidantima ali kada se pomešaju mogu da poremete pH balans vaše kože zbog prevelike kiselosti. Proizvodi sa Vitaminom C (askorbinskom kiselinom) imaju nisku kiselost, na skali su u proseku oko trojke. Ako uz to koristite i neku kiselinu poput hidroksilne, glikolne ili laktične - praktično ubijate efekat Vitamina C. Ovo verovatno nema negativne posledice ali bespotrebno trošite proizvod koji nema efekta.

foto: Profimedia

MEŠAJTE: Vitamin C i Ferulinsku kiselinu

Vitamin C je potentan antioksidant koji može popraviti bore i smanjiti hiperpigmentaciju. On postaje još moćniji kada mu se pridruži glutathione i ferulinska kiselina.

NE MEŠAJTE: Vitamin B3 i Alfa hidroksilnu kiselinu

Poznat i kao niacimanide, Vitamin B3 pomaže u obnavljanju strukture kože. Najbolje radi na neutralnoj pH podlozi što će dodavanje alfa kiselina sigurno poremetiti. Kada ga koristite sa proizvodima koji imaju visok nivo ovih kiselina poput glikolne ili laktične, tada se proizvodi nikotinska kiselina koja može rezultirati u iritaciji i crvenilu.

MEŠAJTE: Retinol i hijaluronsku kiselinu

Hijaluronska kiselina je još jedan moćni humektant i može da zadrži do 1000 puta svoje težinu u vodi što znači da će vam koža biti hidrirana. Koža voli vodu, posebno kada koristite isušujuć sastojak poput retinola.

foto: Profimedia

NE MEŠAJTE: Vitamin C i Retinol

Retinol i retinoidi su moćni sastojci koji mogu mnogo da učine po pitanju poboljšanja sa borama, aknama, podsticanjem kolagena i smanjenjem pigmentacije. Najveća briga je iritacija koju može izazvati a ako mu dodate Vitamin C, nus pojave mogu biti još intenzivnije. Zato ih koristite zasebno, najbolje VItamin C ujutro, a retinol uveče.

MEŠAJTE: Vitamin C i Vitamin E

Pošto oba sastojka spadaju u antioksidante, zajedno oni postaju još efikasniji u borbi protiv slobodnih radikala i negativnih posledica spoljašnosti. A ako ih koristite zajedno sa SPF kremom, pružili ste koži ultimativan štit.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Wanted)

Bonus video:

00:11 PRIVATNI SNIMAK LEKINE BIVŠE: Nina se skroz skinula i pokrila samo peškirom! Muškarci se ISTOPILI od vrelog prizora!