PRODAJEM SVOJ DONJI VEŠ MUŠKARCIMA I ODLIČNO ŽIVIM: Porodica bi me se odrekla da zna čime se bavim, oni misle da sam stjuardesa!

Snimanje intimnih fotografija u skučenoj kabini toaleta aviona nije lako, ali kako ih je ova devojka dovela do savršenstva, odlučila je da na njima i zaradi.

Po želji klijenata kojima je slala fotografije ponekad bi menjala i po tri kompleta donjeg veša, kako bi se fotografisala u njima.

foto: Profimedia

Imala je 21 godinu kad je postala stjuardesa, sledeći mamine stope, ali nakon dve godine života u vazduhu, postalo joj je dosadno. U to vreme, platforma za odrasle je dostizala svoj vrhunac i bio je potpuna opsesija grupi njenih prijateljica, pa su jedne večeri napravile profile na toj društvenoj mreži, kako bi se zabavile. Zaključile su da nema štete u objavljivanju istih snimaka u donjem vešu koje su već ionako objavljivale besplatno na svom Snepčetu, piše Miss7.

Interesovanje njenih prijateljica je splasnuo tokom sledećih nedelja, ali stvaranje sadržaja je nju zabavljalo na dugim putovanjima.

- U pauzama bih napravila prljave selfije u toaletu, ponekad i u glavnom delu kabine, a uniforma je bila hit. Moj avioprevoznik počeo je da prikuplja sve više pratilaca i dodatni prihod je bio dobrodošao - kaže ona.

Pojavljivanje na sajtu za odrasle ubrzo ju je sasvim obuzelo. Pokazala je i lice na fotografijama, jer tada dolazi prava zarada, i dogodilo se očekivano - ljudi su počeli da je prepoznaju.

- Koliko ja znam, moja aviokompanija me nikada navodno nije prepoznala, ali sam u nekom momentu počela da primam "prljave" poruke od muških prijatelja - dodaje ona.

Mogla je da se nosi sa činjenicom da je nepoznati muškarci vide potpuno nagu, ali odmah bi osetila paranoju pri pomisli da je svi u njenom okruženju, od poštara do prijatelja, sada gledaju drugačije.

foto: Shutterstock

Prijatelj joj je tada predložio da razmisli o prodaji svog donjeg veša, nakon što je negde čuo da postoji veliko tržište za to, i tada je naišla na aplikaciju koju sada koristi.

Umesto da bilo ko u bilo kom trenutku ima pristup sadržaju, mogla je privatno da se poveže sa klijentima i naplaćuje sadržaj na individualnoj osnovi. Prodavala je fotografije, korišćeno donje rublje, čak i cipele i počela da zarađuje više novca nego što je ikad zaradila kao stjuardesa.

Nekoliko meseci je balansirala posao stjuardese i prodaju donjeg veša i fotografija, ali ubrzo je imala dovoljno stalnih klijenata da je mogla da da otkaz. Sada zarađuje više nego ikad kao stjuardesa, uz mnogo manje truda.

- Sama sam sebi šef, postavljam sama svoj raspored i mogu da radim sa bilo kim i bilo gde na svetu. Par mojih "prljavih gaćica" košta 200 funti. Doduše, to je ako masturbiram u njima, ali ionako nemam problem da radim nešto što radim svaki dan. Moji klijenti su uglavnom iz inostranstva, tako da nemam strah da će mi se javiti neko od porodice ili prijatelja - kaže.

foto: Profimedia

Što se tiče prijatelja, najbliže prijateljice znaju istinu, a ostalima kaže da radi u prodaji - i to nije zapravo laž.

- Sumnjam da bi jedino bilo teže prikriti istinu pred partnerom, ali ja sam sa istim dečkom od svoje 18. godine i on je na to navikao. Bio je uz mene dok se moja karijera razvijala i zna da moj posao ne uključuje fizički odnos s bilo kim. Na kraju dana, njemu se vraćam kući. Ego mlađeg muškarca možda će biti lakše narušen, ali moj partner je zreo - i 25 godina stariji od mene - zaključuje bivša stjuardesa.

Neodobravanje zbog njihove razlike u godinama glavni je razlog zašto se udaljila od roditelja. "Nije mi loše što ih lažem jer me već ne prihvataju. Naravno, pretpostavljam da nikada više ne bi razgovarali sa mnom da znaju moju tajnu", kaže. Prestaće jednog dana, kad bude imala decu. Ne srami se onoga što radi. Žene su uvek, i uvek će, biti objektivizirane i seksualizirane, a ona to samo koristi. "Ako ja to ne učinim, postoje hiljade drugih žena koje će to učiniti. Financijski sam stabilnija nego ikad i imam savršenu ravnotežu između posla i života. Budite iskrene prema sebi, nemojte se pretvarati da o tome nikada niste razmišljale."

foto: Profimedia

