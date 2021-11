UŽASNE TAJNE KOJE LJUDI ČUVAJU CEO BRAČNI ŽIVOT: Spavala sa šefom, imam 2 deteta za koje ne zna, njena majka me pitala za S*KS...

Parovi su otkrili koje su najskandaloznije stvari koje su prećutali svojim partnerima.

Naime, postoje mračne tajne koje svi čuvaju, a neke čak i ceo život, o čemu su sada pisali korisnici "Reddita". Neke izjave šokirale su mnoge, a posebno ove:

- Nikad nisam hteo da se oženim, ali ona me naterala.

- Bojim se da kažem mužu da sam pre nego što smo se upoznali i venčali imala aferu s oženjenim muškarcem. To se dogodilo u vreme kada nisam razmišljala kako treba i znam da je loše to što sam učinila. Čak i ako moj muž to uopšte ne osuđuje i nije ga briga za moje prošlo ponašanje, bojim se da bi mogao da me gleda drugačije.

- Zamrzela sam svog muža otkako sam se porodila. On pomaže deci finansijski, a ja radim sve ostalo, tu je samo kada ga nešto baš zamolim.

- Imam dvoje dece o kojima moja supruga ništa ne zna. Zatrudnele su dve devojke sa mnom u srednjoj školi i obe ne žele ništa sa mnom. To je bilo pre više od 20 godina, a svoju sadašnju suprugu poznajem oko sedam godina. Jedno moje dete je poginulo u nesreći, a o drugome nemam informacija.

- Nikad nisam rekao svojoj supruzi da je njena majka pokušala s*ks sa mnom. Bilo je to rano u našem braku, kada smo živeli s njom kako bismo uštedeli novac za stan. Njen brak od 28 godina završio je loše i bila je emocionalno krhka. Bila je jako pijana kada mi je predložila s*ks. Apsolutno se užasnula onim što je učinila kada se otreznila. Obećao sam da nikad neću reći svojoj ženi, i nikad nisam.

- Spavala sam sa svojim šefom, a znam i da je on sa jednom od koleginica.

- Sada smo razvedeni, ali pre nekoliko godina spavao sam sa sestričnom svoje žene jedne noći kada je ona bila u gradu, a moja žena na poslu. Ne poričem da sam pogrešio što sam to učinio, ali s obzirom na to da se naš razvod dogodio jer me supruga više puta tokom godina prevarila (priznala je 'nekoliko desetina' puta), stvarno se ne osećam loše zbog toga.

- Za naših prvih osam meseci braka, moja supruga i ja nikada nismo bili razdvojeni zbog selidbe i izolacije. Čak i sada, jedva da smo razdvojeni jer oboje radimo od kuće. Ona ne zna koliko sam ja tužan kada ona ode. Toliko mi nedostaje, i sve što stvarno želim učiniti je sklupčati se na krevetu i čekati da se vrati. Gubim osmeh, gubim interes za sve svoje hobije - sve. Ipak, kada se vrati, opet sam dobro.

- Naša prerano rođena beba umrla je zbog niza događaja počevši od njenog prevremenog rođenja u 28. nedelji trudnoće. Nikada nisam rekla svom mužu, i nikada mu neću reći, da je on zapravo izazvao puknuće moga vodenjaka. To je bilo potpuno slučajno, a on nema pojma da mi je zato pukao vodenjak.

Kurir.rs/Reddit

