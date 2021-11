DRŽAO ME U STANU 3 DANA, A MUŠKARCI SU SE REĐALI NA MENI: Jeziva ispovest poznate manekenke, a evo kako je uspela da se spasi FOTO

Britanska manekenka i glumica Frida Farel (44) otkrila je u potresnoj ispovesti da je inspiraciju za scenario filma pronašla u vlastitom iskustvu kindapovanja i seksualnog napada koji je doživela još kao studentkinja.

To je vrsta mučnog događaja koji bi većina želela zauvek da zaboravi, ali Frida Farel je umesto toga ponovo rešila da proživi pakao koji je prošla kao žrtva trgovine belim robljem kroz novi film o nemilom događaju. Ova hrabra majka želela je na taj način pomogne ženama koje su bile u sličnoj situaciji.

"Napravila sam ovaj film da pomognem drugim ženama – da pokažem svetu da sam preživela, a ne žrtva. Manje od dva procenta žena je u stanju da pobegne od trgovine ljudima. U stvari, imam sreće - mogu da sedim ovde i pričam o tome. Ima mnogo žena koje ne mogu", rekla je ona u ekskluzivnom intervjuu za britanski The Sun.

Tokom njenog boravka u zatočeništvu, njen otmičar Piter prodao je Fridino telo šestorici muškaraca.

Uprkos užasima koji su se desili u oskudno uređenom stanu u ulici Harli, Frida tvrdi da je početne scene filma "Apartman 407" – koje oslikavaju kako je bila prevarena – bilo najteže snimiti. Frida, koja je tada imala 23 godine, preselila se u London da bi vežbala za glumicu u Centralnoj školi govora i drame, kada joj je prišao Piter u ulici Oksford.

Rekao joj je da će ona biti savršen model za kampanju Harli Dejvidsona vrednu 7.000 funti. Izgledao je "prijateljski" i "kao tipičan Englez". Delovao je kao savršen džentlmen kada je prvi put posetila njegov stan na lažnom kastingu, koji je bio postavljen kao "potpuno legitiman" fotografski studio.

Frida, koja je živela u Velikoj Britaniji 14 godina, kaže: "Bio je tako šarmantan kada je otvorio vrata, a onda čim sam ušla, prišao mi je iza leđa, zaključao vrata i stavio ključ u džep. 'Pomislila sam: 'Šta se dešava? Šta se dešava? Šta se dešava?' A onda se okrenuo i izvukao nož. I tada se zaista samo smrznete. Očigledno, ništa nije u redu".

To je trenutak o kojem Frida, koja sada ima 44 godine, još uvek ima "noćne more" jer je to tačka kada je izgubila svaku kontrolu. "Gledajući unazad, nije moja greška. Ne možete to promeniti", objašnjava ona, svečano.

Bilo je mnogo razgovora sa piscima filma o tome da li da dramatizuju scenu, ali su odlučili da se drže Fridinog iskustva. "U filmu to nije mnogo dramatično, ali na kraju smo pristali na stvarnost jer mi je veoma važno da pokažem istinu." Snimiti ovaj trenutak kamerom bio je najteži deo procesa snimanja filma za Fridu, koju još uvek proganja "žaljenje" što nije trčala.

"Očigledna stvar sa kojom će biti teško izaći na kraj su scene silovanja, ali bila sam veoma, veoma blagoslovena ljudima koji su igrali te uloge. Bili su tako dobri. Bili su nervozniji od mene pa sam skoro postala osoba koja pokušava da se brine o njima, da se uveri da su dobro. To mi je takođe pomoglo na neki način. Nisam morala toliko da razmišljam o lošoj strani toga", kaže Farel.

Nakon što je zaključana u Piterov lažni studio, Fridi je uručena kesa korišćenog donjeg veša i rečeno joj je da je obuče. Takođe su joj dali čašu mleka i rekli da pije.

"Znala sam da je stavio nešto u to – nisam glupa. Pogledala sam ga i znao je da znam. Nismo morali ništa da kažemo. Samo sam pomislila u sebi: 'Samo ću ovo popiti i zaboraviti na to'. Ne znam šta je u njemu. Šta god da je, biće bolje ne znati. Pa sam popila čašu mleka. Drago mi je što jesam", priseća se.

Pošto je popila mleko, Piter ju je odveo u dnevnu sobu gde je otkopčao pantalone. Frida je pomislila "oko deset puta" o odbijanju da se upusti u seksualni čin, ali se uplašila.

Ubrzo je droga proradila i Frida se u izmaglici probudila na jednom krevetu u drugom stanu: "Bilo je veoma pametno od njega što me je tako dezorijentisao, jer sada ni ne znam gde sam. I bio je pametan - izvukao je sve što je bilo labavo. Dakle, postojala je mala čajna kuhinja, ali nije bilo fioka. Nije bilo vrata, klozetske daske, ničega što bih mogla da koristim kao oružje. U jednom trenutku sam pokušala da skinem okvir sa vrata. To je tako smešno, ali u tom trenutku sam pomislio: Skinuću okvir sa vrata, i iskoristiću ga. Provela sam sate pokušavajući da to uradim, ali bilo je nemoguće".

Ova Šveđanka veruje da je bila u zatočeništvu tri dana i da ju je silovalo oko šest muškaraca. Uglavnom su bili "dobro obučeni", ali uopšte nisu razgovarali sa njom. Ona veruje da su muškarci znali da nije prostitutka jer je većinu vremena bila jedva pri svesti. Srećom, većina njenog vremena bila je zamagljena jer se Piter vraćao u redovnim intervalima da je drogira sa još mleka. Ali jednom prilikom je napravio ključnu grešku.

Frida se priseća: "Uleteo je unutra, delovao je stvarno pod stresom i bacio mi donji veš. Rekao je: "Obuci se, neko dolazi za dva minuta." Onda je izjurio i zalupi vratima kao i sve vreme. Ali ovoga puta nije bilo škljocanja brave. Nikada neću zaboraviti taj trenutak, jer je moj svet stao".

Frida je mislila da je on mogao da je "testira" - i da bi svaki pokušaj bekstva bio dočekan nasiljem. Ali odlučila je da mora da iskoristi svoju šansu. Adrenalin joj je bujao kroz telo, pokupila je odeću i "polako, polako" otvorila vrata, pazeći da napravi što manje buke. Na prstima je išla postrance uz stepenice i našla se u ulaznom holu iste zgrade u ulici Harli u koju je ušla pre nekoliko dana. Zatim je počela da trči.

Previše uplašena da se vrati kući, uhvatila je taksi do kuće prijatelja u Aktonu, u zapadnom Londonu. Nekoliko dana kasnije, njen prijatelj ju je ohrabrio da ode u policiju, ali oni su bili skeptični prema njenoj priči. "Počela sam da pričam, a oni su bili kao: 'Pa, sama si ušla? Nije te čak ni naterao? Osećala sam se zaista, zaista beznačajno', kaže ona.

Policija je tražila Pitera, ali se ispostavilo da je stan plaćen u gotovini na nedeljnom nivou i činilo se da je nestao bez traga. Frida sumnja da su njegovi postupci bili motivisani novcem i da je bio uhvaćen u veću mrežu kriminala. Ali u stvarnosti, ona ne zna: "Bio je kao kamen". Uprkos svemu što se dogodilo tokom ta tri dana, Frida nikada nije odustala od bekstva: "Mislim da je instinkt preživljavanja poslednja stvar koja te napušta. To će ostati sa tobom sve do kraja, bukvalno do poslednjeg daha. Nisam odustala. Nisam se predala. Zamalo da jesam. Ali nisam".

Njen tadašnji suprug - britanski radio voditelj Kris Farel - bio je taj koji ju je ubedio da snimi film o svojim iskustvima kako bi "pomogla drugima". A od objavljivanja filma Frida se čula sa mnogim drugim ženama. Rekla je: "Ono što me je inspirisalo da snimim film je da pomognem drugima. To je jedina stvar koja me je održala u snimanju filma i da ponovo prolazim kroz sve to. Imam reakciju ljudi koji su to videli i kako mi pričaju svoje priče. To mi pokazuje da sam uradila pravu stvar. Nije nužno slično onome kroz šta sam prošla, ali sve je bilo u tom domenu stvari."

Ona takođe želi da istakne opasnosti slobodnog rada zbog kojih bi "bilo ko" mogao da postane žrtva sličnog zločina. "Svako ko je slobodan - modeli, glumci, novinari, fotografi. Svi se često nađemo negde i samo pretpostavljamo da će sve biti u redu. Uvek obavestite nekoga gde ste i ako idete na kasting sa nekim koga ne poznajete, povedite prijatelja ili partnera", zaključuje nekadašnja manekenka.

(Kurir.rs/A.M.)

