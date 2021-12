HTEO DA ME NAPRAVI GLUPOM, ALI NIJE MU USPELO: Devojka izašla na sastanak sa jednim dečkom, ali se onda desilo nešto NEOČEKIVANO!

Amerikanka Pejdž Brajan (28) ispričala je u TikTok videu kako je jedno veče dok je bila napolju sa drugaricama upoznala dečka koji joj se svideo, pa su dogovorili da sledeći dan odu na večeru.

foto: Printscreen/TikTok

- Nismo jedno drugom morali ništa ni reći, samo smo "plutati" kroz gomilu u klubu jedan drugom u zagrljaju, a čim se pesma završila ostavila sam mu broj, pa smo odmah tu noć dogovorili izlazak - rekla je na svom profil.

Jedva ga je, kaže, čekala da ga opet vidi pa je prva stigla u restoran, a konobarica je otpratila do stola za šestoro, čemu tad nije pridavala važnost. - 10-ak minuta kasnije on ulazi i primećujem da je došao u isto vreme kad i grupa drugih prekrasnih muškaraca. Mahnem mu i primetim da svi oni, da svi, idu prema meni... - priča Pejdž, a on je grli i govori joj da sjajno izgleda. Nije, kaže, ni spomenuo zašto je na sastanak doveo i Džima, Džejmsa, Pola, i Tajrona.

foto: Printscreen/TikTok

- Čudno, ali na kraju je sastanak bio dobar i nije bio potpuni gubitak vremena, jer je brzo shvatila da s jednim od prijatelja ima puno toga zajedničkog. Dečka sa kojim se trebala naći tako više nikad nije videla ali je, kaže, počela izlaziti sa jednim od njegovih prijatelja.

- Iskreno, učinio ti je uslugu. Doveo je i drugi izbor - napisao je jedan pratilac, a mnogi su komentarisali kako je to "zapravo bilo baš lepo od njega".

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

11:58 INFLUENSERI SE LAŽNO PRIKAZUJU! Đorđe Kortina i Vojaž nikad iskrenije o današnjem vremenu