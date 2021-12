NEPOZNATI MUŠKARAC JOJ POSLAO SLIKU POLNOG ORGANA: Tek kad je sve izbrisala iz telefona, srela ga je i saznala JEZIVU istinu!

Korisnica TikToka Tami, prisetila se iskustva koje je imala sa muškarcem kog je upoznala preko aplikacija za upoznavanje.

Naime, nakon što su razmenili samo dve rečenice, Tami je odmah stigla poruka, u kojoj joj je muškarac poslao fotografiju svog polnog organa, prenosi "The Sun".

foto: Profimedia

- Stajao je ispred velikog ogledala gde se video ceo, nosio je bele čarape i papuče. Kao da to nije bilo dovoljno, bio je potpuno go, a palcem je pokazivao OK.

Zgrožena onim što je videla, Tami majka dečaka, je odmah blokirala dotičnog muškarca, u nadi da će se priča tu završiti, ali nije.

Dve nedelje kasnije je otišla da pokupi dete iz škole, a jedna poznanica ju je upoznala sa svojim mužem. Njen muž je bio niko drugi do dotični koji joj je poslao fotografiju svog polnog organa.

- Jadna njegova žena, jadna njegova deca - kaže Tami, dodajući da se njena poznanica kasnije razvela.

Ona je na kraju poručila ljudima da ne koriste aplikacije za upoznavanje ako su zauzeti.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./The Sun

