NEDELJAMA SAM PLAKALA KAD SAM SAZNALA DA JE I TREĆE DETE ŽENSKO: Rešila da četvrto bude MUŠKO, pa smislila i kako će to da ostvari

Influenserka Amber Kastl (21) ostavila je u čudu svoje pratioce na društvenim mrežama kada je objavila da je očajna zato što uporno rađa devojčice, pa onda iznela da ima plan kako će ovog puta roditi dečaka.

Kako prenosi "Mirror", Amber, majka tri ćerke, kaže da je "nedeljama plakala" kada je saznala da je i njeno najmlađe dete devojčica.

- Rešila sam da četvrto dete mora da bude dečak po svaku cenu. Nikad nisam želela ćerke. Zato sam platila 15.000 dolara za veštačku oplodnju pri kojoj ću moći da biram pol bebe - kaže ova domaćica i influenserka iz Njujorka

- Dobila sam na stotine hiljada pretnji i uvreda nakon što sam ovo iznela u javnost, ali to me ne potresa. Niti trošim tuđi novac, niti mi iko odgaja porodicu, to je moja stvar. Oduvek sam sebe zamišljala kao mamu dvoje dece, ali očito će ih biti više. Neću stati dok ne dobijem dečaka i ne mogu da zamislim da život provedem bez sina o kome maštam još od detinjstva.

Amber je inače od srednje škole u ljubavi sa Skajlarom Rajanom (20), a prvo dete dobili su kada je ona imala 17 godina. Onda su 2020. godine dobili još jednu devojčicu, nakon toga Amber je imala pobačaj, a onda je opet zatrudnela.

foto: Printscreen/TikTok/ itsambaslife

- Nikad nisam saznala kog je pola bila beba koju sam izgubila, ali čvrsto verujem da je i ona bila devojčica. Kad sma posle ponovo zatrudnela, rešila sam da ne pokušavam da saznam pol, da ne bih bila razočarana. Umesto toga, otišla sam kod gatare koja mi je rekla da je dečak. Bila sam uverena da je ovog puta zaista sin, ali onda su rezultati krvne slike pokazali drugačije. Nedeljama sam plakala i nadala se da su lekari pogrešili, ali nisu - kaže.

- Nikad sebe nisam videla kao majku devojčica. Dolazim iz porodice gde su uglavnom bile devojčice - imam dvojicu braće i pet sestara. Jedan brat je najstariji, drugi najmlađi, pa nikad nisam osetila tu čuvenu povezanost brata i sestre. Mislim da zato dobrim delom i ne želim ćerku - kaže ona.

foto: Printscreen/TikTok/ itsambaslife

Kurir.rs/A.A./Mirror

Bonus video:

11:47 DALILIN BIVŠI OBJAVIO CEO RAZGOVOR SA NJENOM MAJKOM: Sve isplivalo na videlo