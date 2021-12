ZANEMEO SAM KAD SAM VIDEO KO JOJ JE MAJKA MOJE DEVOJKE: Božićna večera je već isplanirana, a ja ću morati da čuvam OGROMNU tajnu

Da pukom slučajnošću možete da upadnete u nerešiv problem pokazuje i slučaj mladog Amerikanca kojem je priselo upoznavanje roditelja svoje devojke.

– Imam 21 godinu i radim kao personalni trener. Pre dve godine sam upoznao ženu koja je imala četrdesetak godina. Izgledala je kao tinejdžerka – kaže on- – Otvoreno je flertovala sa mnom i pozvala me je na piće. Sve se brzo izdešavalo i nekoliko puta smo vodili ljubav. Međutim, posle jednog izlaska mi je rekla da je sve to pogrešno jer je mnogo starija od mene. Posle toga je promenila teretanu i to je bio kraj naše afere.

– Već godinu dana sam u vezi sa najneverovatnijom devojkom na svetu. Zaljubljen sam do ušiju u nju. Pre dva meseca je došlo vreme da upoznam njene roditelje i doživeo sam najveći šok u svom životu. Sve vreme sam imao utisak da se radi o neslanoj šali ili skrivenoj kameri. Uglavnom, stigli smo kod njenih i kada sam video njenu majku, umalo se nisam upiškio od muke. To je bila starija žena s kojom sam se viđao pre dve godine. I ona je izgubila prisebnost i delovalo je da će se onesvestiti – opisuje mladić čudnu porodičnu večeru.

foto: Profimedia

- Njeni roditelji su 20 godina u braku i tada sam shvatio da sam bio samo “igračka” njene majke, da me je iskoristila za seks i osećao sam ogromnu sramotu zbog toga. Nekoliko dana kasnije njena majka me je nazvala i rekla mi je da nikada ne smem devojci da kažem šta se dogodilo u prošlosti – objašnjava on.

- Objasnila mi je da će me devojka zauvek mrzeti ako ja budem krivac za razvod njenih roditelja i da zauvek moam da čuvam tu tajnu. Što je najgore, devojka me je već pozvala da provedem praznike s njom i njenim roditeljima. Moja porodica živi 1.200 kilometara od nas i već sam rekao da ne planiram da putujem u rodni grad i sada ne mogu da se izvučem - iskren je Amerikanac.

- I sada ću sedeti za istim stolom i jesti prazničnu večeru sa ženom s kojom sam imao seks, njenim mužem i devojkom koju volim… S….n sam – zaključio je očajni mladić.

foto: Profimedia

kurir.rs/objektiv