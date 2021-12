MAJKA MONSTRUM RAZBESNELA ŽENE: Bivša manekenka provocira, kažu da je BAŠ preterala ovog puta, svi su ŠOKIRANI!

Karla Beluči (39), zvezda sajta za odrasle i bivša manekenka, mnogo puta govorila je kontroverzne stvari, a ovog puta uspela je da jednom "ponudom" razbesni sve žene.

- Budući da sam ove nedelje dobila verovatno najužasnije poruke na Instagramu koje sam ikada pročitala, sa brojnim uvredama i pretnjama na moj račun i račun moje ćerke, a većinu pretnji pišu žene, rešila sam da "mamikama" ponudim nešto - poručila je Karla. A to nešto je, kaže 50 odsto popusta na njen sadržaj, kako bi naučile kako da budu zavodljive i lepe poput nje.

- Uvek me mamike napadaju, kao paraziti su. Volela bih da nađu neku drugu zabavu, toliko je toga zanimljivog u životu osim mog naloga - kaže ona.

- To što zarađujem na sajtu za odrasle ne čini me lošom majkom. To što nisam debela i zarozana takođe ne znači da sam loša majka. Mogu da budem lepa i da budem dobra mama, iako one očito u to ne veruju - nastavila je dalje Karla.

- Rešila sam zato da im dam popust na svoj sadržaj, kako bi naučile kako da i one budu lepe, kako da poziraju, kako da izgledaju zavodljivo. Ipak, ne verujem da će biti velikog odziva jer većina mamika ionako već plaća moj sadržaj, bilo zato što im treba materijal za ogovaranje ili zato što su im muževi tamo - kaže Karla.

Ovo nije prvi put da sličnim izjavama iritira javnost. Karla je nedavno skandalizovala javnost kada se otkrilo da je lažirala depresiju kako bi od zdravstvenog sistema dobila besplatnu operaciju nosa, a četvrtu trudnoću iskoristila je da dodatno zaradi, tako što se fotografisala trudna u donjem vešu i te slike prodavala na OnlyFansu.

- Ono što znam je da me mrze otkad sam dala intervju u kome sam rekla da dajem sve od sebe da ne ličim na njih, i da za razliku od njih ja redovno čupam obrve, depiliram se, radim pedikir i šminkam se. To je prosto istina, vodim računa o sebi što se za njih ne može reći - rekla je svojevremeno Karla u intervjuu koji je podgrejao britansku javnost.

I to nije sve - Karla neprestano šokira načinom na koji vaspitava svoju decu - ona ih podstiče da budu influenseri ili glumci i da kreiraju sadržaj za društvene mreže. Karla nije za obrazovanje i čitanje knjiga jer je to po njenim rečima - gubljenje vremena.

"Moraće da poradi na svom izgledu kako bi izgledala savršeno, jer ružni ljudi ne prolaze nigde", izjavila je za magazin "Closer" na račun izgleda svoje ćerke.

Za britanski tabloid "The Sun" otkrila je da su joj ćerka Taniša (16) i sin Džejden (13) za vreme karantina dane provodili igrajući video-igre i praveći objave za Instagram.

Zbog ovakvih izjava zaradila je i epitet "majka monstrum", iako ona sama tvrdi da je sjajan roditelj i da su ljudi samo ljubomorni. Sada je ponovo podigla prašinu novim idejom - prenosiće svoj porođaj uživo, a svako ko želi da u tome učestvuje mora da plati 10.000 funti za prenos.

(Kurir.rs/Blic Žena)

