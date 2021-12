NEPOZNATI TIP JU JE MESECIMA UZNEMIRAVAO U TERETANI: Aplaudiraju joj zbog načina na koji je reagovala kada joj je prišao s leđa!

Čelsi Glison pokazala je u svom TikTok neprijatnu situaciju koju je doživela u teretani. Naime, do se devojka snimala kako diže tegove, u jednom trenutku oko nje je počeo da se mota izvesni muškarac.

Čelsi je većinu videa imala slušalice u ušima i ignorisala muškarca, ali nakon što se previše približio, udaljila se i viknula da joj ne prilazi.

- Pogledaj koliko je brzo otišao kada si skrenula pažnju na situaciju za koju je znao da nije u pravu - komentirisala je jedna osoba, a druga je dodala.

- Dame nemojte se nikada bojati da budete glasne i izazovete scenu ako vam muškarac stvara nelagodu.

- Teretana bi trebala biti siguran prostor za sve. Žao nam je što nije bilo tako za tebe u poslednje vreme. Ponosni smo što si se zauzela za sebe!

U ažuriranju svoje priče, Čelsi je otkrila da je osoblje teretane bilo od velike pomoći u rešavanju situacije. Dodala je da je muškarac identifikovan i da mu je zabranjen pristup teretani.

U naknadnom videu je detaljnije objasnila situaciju, rekavši:

- Kada sam prvi put imala interakciju s tim tipom, činio se kao običan dragi tip koji bi došao i razgovarao sa ljudima u teretani. Nakon nekoliko nedelja počelo je da postaje pomalo čudno. Kao, zašto mi prilazi, već sam mu rekla da me pusti na miru. Ne treba mi baš tvoja pomoć. Zapravo ne želim tvoj savjet. Ne tražim od tebe ništa. Samo me ostavi na miru.

Govoreći o tome kako je muškarac počeo da joj prijeti, dodala je:

- Pre nekoliko nedelja imala sam zaista užasnu interakciju s njim. Bila sam s nekima od svojih prijateljica na vežbanju i on nam je došao, a ja sam mu odbrusila, stari, od****. Ostavi nas na miru. Ne želimo da razgovaramo sa tobom. Ne želim da razgovaram s tobom. Rekla sam ti pre, samo od****.“

- Nazvao me ludom, nazvao me ku***, doslovno se branio. Pratio bi me po delovima teretane, bacao čudne komentare, maltretirao me, a moje kolege iz teretane bi se posle vežbanja pobrinule da sigurno dođem do auta.

U drugom videu je dodala:

- Kada sam sinoć stigla u teretanu, obavestili su me da je pokušao da se vratiti i pozvana je policija te je priveden. Otkrili su da već ima raspisan nalog zbog uhođenja druge djevojke. Dakle, to je uglavnom to. On je u zatvoru. Sada je izbačen. Zabranjen mu je pristup, svi na sigurnom.

