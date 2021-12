SVE ŠTO TREBA ZNATI O PARFEMU ZA KOSU: Ako obožavate da vaše vlasi imaju dugotrajnu svežinu, ovaj proizvod morate imati!

Mnoge žene imaju jednu vrlo lošu naviku, a da to i ne znaju. Naime, nakon tuširanja i pranja, kosu poprskaju s malo parfema da bi duže mirisale. Iako to izgleda kao dobra ideja, to nikako nije dobro za vlasi. Zato ovde na scenu stupa parfem za kosu, poznat u svetu lepote pod nazivom "hair mist" (maglica za kosu), prenosi "Lena".

Kakav je to miris?

Bilo da su nežni cvetni, orijentalni ili čisti i osvežavajući, mirisi parfema za kosu danas su dostupni u svakoj parfimeriji i izbor je, zaista, veliki. Zbog svoje vrlo lagane i blage teksture i negujućih sastojaka, poput brojnih ulja, osim mirisa, oni i neguju kosu, daju joj svilenkast sjaj i ne opterećuju je. Mnogi sadrže i UV filter, koji u velikoj meri štiti vlasi od oštećenja od sunca.

Po čemu se razlikuje od običnog parfema?

Razlika je ta što parfem za kosu u svom sastavu ima znatno manje alkohola ili ga uopšte nema. To je dobro, jer ne isušuje kosu.

Zašto se preporučuje?

Zbog svojih nežnih, nenametljivih mirisa. Pomoću ovog parfema neutrališu se neprijatni mirisi poput dima, masnoće od prženja ili kuvanja, koji se brzo zaglave u kosi i tamo zadržavaju neko vreme. Međutim, najbolje ga je staviti na čistu kosu, tada najlepše miriše.

Treba li određenoj boji kose poseban miris?

Različite boje kose ne zahtevaju poseban parfem. Najvažnije je da pri kupovini pazite na sastojke da ne bi preterano opterećivali kosu.

Kako se upotrebljava?

Jednostavno, poprskajte dva do tri puta malo parfema za kosu s udaljenosti od 20 do 30 centimetara na suve vlasi - i gotovo!

Ne preterujte s prskanjem, koristite ga štedljivo

Koliko dugo se miris zadržava?

Miris kose može trajati do šest sati. Razlog relativno kratkog roka trajanja je niži udeo alkohola u odnosu na konvencionalni parfem. Ako parfem za kosu ne miriše dovoljno intenzivno, uvek možete osvežiti miris jednim ili dva nova prskanja.

Može li se koristiti i parfem uz miris za kosu?

Može. Pazite samo da se mirisi međusobno usklade. Primera radi, cvetni parfem najbolje se slaže s mirisom za kosu koji takođe ima cvetne nijanse.

