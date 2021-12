2 PORODICE SU PATILE ZBOG VELIKE GREŠKE: Zvali su je preljubnicom jer ćerka ne liči na nju, a onda je istina ISPLIVALA! (FOTO)

Aljona Romanova i Gulsina Kudrjakova su imale 38 godina kada je konačno otkriveno da su ih odgajali pogrešni roditelji.

foto: Prontscreen/Youtube/NTV

Obe su pričale o svom "bolu u srcu" zbog toga što im je ukradeno da zaista poznaju svoje prave porodice nakon što su lekari u sovjetskoj bolnici 1982. godine zakačili pogrešne oznake na novorođenčad.

Sada već odrasla žena, Aljona je ispričala da se žena koja ju je podigla suočila sa beskrajnim ismejavanjima, čak i od sopstvenog muža, da je spavala sa drugim muškarcima okolo.

foto: Prontscreen/Youtube/NTV

Aljona ima izrazito azijske crte kao i mnogi ljudi u planinskoj sibirskoj republici Tuva koja se graniči sa Mongolijom - međutim njeni roditelji su slovenski.

Aljonu, koja vodi sopstvenu radnju, odgajala je Valentina Baulina (78), koja je zapravo biološka majka Gulsine, koju je odgajala Vasilja Bajmurzina (67).

Aljona se od detinjstva seća nemilosrdnih seoskih šaputanja da je Valentina zatrudnela sa njom nakon što je prevarila svog muža.

foto: Prontscreen/Youtube/NTV

"Znala sam da je moja mama, koja me je vaspitala, pristojna, ali su se priče šuškale od mog rođenja. Žene u zajedničkom kupatilu su razgovarale o tome i rekle su mojoj mami da nisam povukla na nju."

Govoreći o tome kako su podle glasine uticale na nju i njenu porodicu, nastavila je: "Mama je to u početku nekako držala u sebi.

foto: Prontscreen/Youtube/NTV

U međuvremenu, Gulsina je bila jedan od retkih članova njene tamnokose porodice koja je imala svetlu kosu - i oseća se uskraćeno za život koji joj je "ukraden".

NJena majka Vasilija odlučila je da razbije sumnju i kontaktirala je DNK emisiju na ruskom kanalu NTV.

"Kada sam čula rezultate testa, osetila sam ogromno olakšanje, briznula sam u plač", rekla je Aljona.

foto: Prontscreen/Youtube/NTV

Poslednjih godina Rusija je videla šokantan broj zamenjenih beba koje su izašle na videlo tek decenijama kasnije, gurnuvši one koji su umešani u neopisivu agoniju.

Devojčice su se prvi put srele sa 13 godina nakon što je Aljonin otac posetio bolnicu gde su mu rekli da u susednom selu ima dete koje je njegov dvojnik.

Rekla je: "Moj otac je nazvao moju majku, rekao joj ovo, a mama me je odnela u bolnicu i pokazala je ljudima koji su mom tati rekli za devojčicu koja liči na njega."

foto: Prontscreen/Youtube/NTV

Hrabra tinejdžerka je preuzela na sebe da pokuša da uđe u trag porodici u selu Pokrovka. Ali njene nade o srećnom ponovnom okupljanju propale su jer joj je vrata pred licem zatvorila - kao što sada znamo - njena sopstvena biološka majka.

"Kada sam prvi put došla kod majke, njena porodica me nije prihvatila, izbacili su me. Počela je da viče, nije mi verovala i bila je nervozna. Vasilja je govorila da su sve laži, nije verovala u to."

Ipak, ona i Gulsina dodale su se na društvenim mrežama - ali jedva da su komunicirale.

Godinama kasnije, žene su naletele jedna na drugu u Kizilu, gradu blizu oba njihova sela, i sklopile prijateljstvo.

foto: Prontscreen/Youtube/NTV

"Počele smo da komuniciramo jedna s drugom i sa porodicama. Upoznala sam se sa biološkim ocem, i ostalim rođacima, prihvatili su me. Bilo je očigledno – izgledala sam kao oni. U tom trenutku više se nisam plašila. Boli me što nisam živela sa njima, što ih nisam poznavala kao porodicu. Plačem što je prošlo toliko vremena."

Ovo prijateljstvo ih je na kraju dovelo do TV emisije koja je potvrdila ono na šta je Aljona oduvek sumnjala.

Danas advokat porodica traži odštetu zbog greške koju je bolnica počinila i šire priču kako se ništa slično ne bi moglo ponoviti.

Celu epizodu možete pogledati ovde.

foto: Prontscreen/Youtube/NTV

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:13 HIT SNIMAK ANE NIKOLIĆ! Pevačica KLEČI ispred KAMINA, otkrila gde nastupa u novogodišnjoj noći i svi PLAČU OD SMEHA!