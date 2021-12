TOLIKO SAM SE NAMUČILA DA DOBIJEM SINA! Manekenka nikad iskrenija progovorila o porodici: ODUŠEVILA SVE IZJAVOM O MUŽU!

Manekenka Ivana Korab istakla je da uživa u novoj ulozi majke, te da joj je jedina novina to što manje spava.

- Ne spavam, jedino što treniram i trudim se da se vratim nekom svom načinu života od ranije. Jako je teško, jer ti kada ne spavaš uopšte, stvarno je mnogo teško, a adrenalin i ljubav za bebom te tera da uvek budeš svež. Sa druge strane ne možeš da gladuješ, ja ne stignem ni da jedem. Dan mi močinje već od 5 sati, ali sve su to slatke muke. Ja sam se toliko namučila da dobijem dete. Ja sam ga jedva dobila, spava i sa mnom u sobi. Svako ima neki svoj način na koji gaji dete i sve dok tvoji postupci ne ugoržavaju zdravlje tvog deteta, šta te briga, radi kako misliš da treba - istakla je manekenka za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

Lepa manekenka je istakla da sin ni malo ne liči na nju, a da joj je jedina novina u novoj i najlepšoj ulozi to što ne spava.

- Stalno je nešto novo, ja nemam petoro dece da znam šta treba, šta ne treba. Ja sama osluškujem svoje dete i prema tome se upravljam. Nisam prva koja je dobila dete među svojim prijateljima i već sam ranije uzimala svoje bratance na po pet dana da se igram sa njima, ali ovo nije tako. Ranije kada ti dosade, možeš da uzmeš i da ih vratiš, a sada ne mogu dete da vratim, moje je - kaže kroz osmeh Ivana Korab i ističe da joj je jedina novina od kada je postala majka nespavanje.

foto: Kurir televizija

Javnost intrigira i suprug manekenke, a kako kaže zajednička je odluka da se ne eksponiramo u javnosti.

- Zajednička je odluka da se ne eksponiramo u javnosti. Toliko sebe dajem, toliko pričam iskreno, smatram da bar taj neki momenat svoje sreće mogu da zadržim za sebe. Jako volim kada mi dodeli kompliment. Baš me je sada dovezao dovde i rekao mi kako dobro izgleda. Uvek volim kada to čujem. Delim i ja njemu komplimjente, ali sam malo luda, volim da se zezam, lepo mi je slatko i iskreno, ali vokabular koji koristim nije baš svakidašnji, pa kad me neko sluša sa strane misli da sam luda skroz - istakla je manekenka i oduševila sve svojom izjavom.

Kurir.rs