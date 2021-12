PASULJ JE ČUDO OD HRANE, ALI NADIMA: Obično se potopi preko noći, dok OVAJ TRIK skoro niko ne zna a zlata vredi

Mahunarke su jedan od najvažnijih sastojaka mediteranske ishrane, ai na našem podneblju se kotiraju kao visokohranljive i zdrave.

Praktično jedina loša strana ovih namirnica, zbog koje je neki izbegavaju, jesta ta što izazivaju nadimanje i gasove. Ipak, postoji način da se pomire prednosti i mane konzumacije ovih hranljivih namirnica. Pre svega, potrudite se da izaberete one koje izazivaju manje ovih tegoba, ali i način pripreme može da ih ublaži.

Najviše gasova izaziva prebranac, kako zbog gustine tako i veće količine crnog luka koji, takođe, dovodi do nadimanja. Odmah iza njega je klasičan beli pasulj, koji domaćice u Srbiji najčešće kuvaju. U velikoj meri nadima i soja, mada je ona ređe na našim trpezama.

Ako tražite mahunarke koje najmanje nadimaju, probajte azuki pasulj, sitnog zrna i poreklom iz Kine. On je bogat izvor proteina, ali i antioksidanasa, pa se preporučuje zbog blagotvornog dejstva na organizam. Manje nadimanja izaziva i sočivo. Dobra vest je da se organizam može polako navići na mahunarke, pa tako treba početi sa manjim porcijama koje postepeno povećavate.

Dragocen je savet naših baka, a to je da se one potope preko noći u hladnu vodu. Brže će se skuvati sutradan, a izazivaće i manje gasova. Za kraj, savet koji malo ko zna - zrna pasulja treba dobro žvakati tokom jela. Mnogi, po navici, samo gutaju dok jedu čorbasta jela, ali to će, takođe, izazvati "pobunu" u crevima.

