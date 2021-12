ŠTO POKVARENI AUTO SPOJI, NIKO NE RAZDVOJI! Deca se igraju napolju, a njih dvoje unutra: Moj zgodni komšija je vatra u krevetu!

On ima 32 godine i samohrani je otac devetogodišnje devojčice. Ona ima 45 godina i majka je troje dece.

Priča počinje u trenutku kada ona, zbog pandemije, odluči da promeni posao pa reši da se zajedno sa svojom porodicom preseli u drugu državu. Tada kreću pravi problemi.

- Bila sam iscrpljena, radila sam punu smenu, a zatim sam morala da čistim kuću i brinem se o deci. Kada sam videla oglas za bolje plaćen posao, koji bi se radio od kuće, odmah sam odlučila da se prijavim. Kad je napokon došao dan kada je trebalo da odem na intervju, pokvario mi se automobil. Kada ja moj novi komšija to video, odmah se ponudio da pomogne. Kad sam rekla suprugu da sam dobila posao, to ga uopše nije veselilo. Za razliku od njega, sused je bio jako uzbuđen zbog mene i poslao mi je poruku da bismo to trebali proslaviti.

Idući dan, dobila sam poruku: "Hoće biti nešto od tog pića?" Deca su mi u tom trenutku bila u školi pa sam pomislila: Zašto ne?

Vino je vodilo flertu, a u jednom trenutku komšija je rekao da mu se sviđam.

Nedostajalo mi je pažnje, a on je bio u odličnoj formi. Otišli smo na sprat i odjednom su se njegovi poljupci prosuli svuda po meni. Naša "veza" traje već godinu dana, a preko leta smo se čak znali na brzinu poseksati dok su nam devojčice bile u dvorištu i igrale se.

Ne mogu dočekati da mi devojčice krenu u školu da se mogu baciti na zgodnog komšiju. Trenutno oboje radimo od kuće, po tri sata, a kad završimo sa svojim poslovima, bacamo se na pravi posao", napisala je anonimna čitateljka britanske novine The Sun.

